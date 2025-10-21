Guerra en Oriente Próximo, en directo | JD Vance: "Si Hamás no cumple con el acuerdo, empezarán a pasar cosas muy malas"

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El Ejército israelí recibe los cuerpos de otros dos rehenes más El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este martes al Ejército israelí los restos mortales de otros dos rehenes, por lo que ya son 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva la identidad de los dos nuevos cuerpos. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes muertos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) dentro de la Franja de Gaza", informó el Ejército esta noche a través de un comunicado.

El Ejército israelí recibe los cuerpos de otros dos rehenes más El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este martes al Ejército israelí los restos mortales de otros dos rehenes, por lo que ya son 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva la identidad de los dos nuevos cuerpos. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes muertos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) dentro de la Franja de Gaza", informó el Ejército esta noche a través de un comunicado.

El Reino Unido envía oficiales a Israel para monitorizar el alto el fuego en Gaza El ministro de Defensa británico, John Healey, confirmó este lunes que el Reino Unido ha enviado algunos oficiales militares a Israel para ayudar a monitorizar el alto el fuego en Gaza a petición de los Estados Unidos. En un evento económico en Londres, Healey dijo que el país está jugando un papel de "ancla" con el despliegue de "un número" de oficiales de planificación para la región, incluyendo un comandante experimentado. Este último formaría parte de la cúpula de una operación de coordinación principalmente liderada por el Ejército estadounidense con apoyo británico y de los países mediadores de Catar, Egipto y Turquía.

Israel recibirá los cuerpos de dos rehenes más, cuya identidad debe verificar El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió la noche de este martes en Gaza, y se dispone a entregar al Ejército israelí, los restos mortales de dos rehenes más; aumentado a 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva su identidad. "Según información proporcionada por la Cruz Roja, dos ataúdes de rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia y se encuentran de camino hacia las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza", detalló un comunicado castrense.

El Ejército israelí confirma que Cruz Roja está en camino de los cuerpos de otros dos rehenes muertos El Ejército de Israel ha confirmado este martes que el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) está ya en camino de los cuerpos de dos rehenes que serán entregados por el brazo armado de Hamás en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza. "Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde recibirá varios ataúdes de rehenes fallecidos", han indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado sin dar más detalles al respecto.

Netanyahu destituye al jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha destituido al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, quien ha reconocido su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha admitido la existencia de desacuerdos con el jefe de Gobierno. "Agradezco al primer ministro el privilegio de haber colaborado en el desarrollo de la política exterior y de seguridad de Israel durante años difíciles, la oportunidad de expresar una postura independiente en debates delicados y el diálogo profesional que hemos mantenido, incluso en tiempos de desacuerdo", señala Hanegbi en una misiva recogida por distintos medios.

Vance no ve dudas sobre el alto el fuego: "Esto no es el fin, es lo que tiene que pasar" El vicepresidente estadounidense, JD Vance, pidió este martes durante su visita a Israel que no se dude sobre la eficacia del alto el fuego en Gaza porque se hayan registrado enfrentamientos en la Franja: "No es el fin; de hecho, es exactamente como tiene que suceder cuando hay personas que se odian y han estado luchando entre sí durante mucho tiempo". Vance aterrizó este martes en Tel Aviv y fue trasladado desde allí a un Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Gaza, donde mantuvo una rueda de prensa junto con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Albares defiende que la ANP gobierne Gaza: "Hamás no tiene cabida, solo son terroristas" El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha defendido este martes que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que rige sobre áreas limitadas de Cisjordania, es quien "puede y debe asumir la responsabilidad" de gobernar Gaza, ya que Hamás "no tiene cabida" porque "solo es un grupo terrorista". En una intervención en el foro World in Progress, organizado por el Grupo Prisa en Barcelona, Albares ha señalado que, tras el alto al fuego en Gaza firmado en Egipto la semana pasada, "el camino es todavía muy incierto", pero ha subrayado que "solo la implementación efectiva de la solución de los dos Estados conducirá a la paz definitiva".

Trump advierte a Hamás de que hay países dispuestos a entrar en Gaza si viola el plan de paz El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Hamás que hay "varios" países aliados dispuestos a entrar en Gaza con "una fuerza considerable" si violan los términos del plan de paz impulsado por Washington y dijo que espera que el grupo militante "haga lo correcto". "Varios de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Oriente Próximo, y en áreas cercanas, me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y 'enderezar a Hamás' si sigue actuando de manera incorrecta", escribió en su red Truth Social. El mandatario insistió en que ha dicho "a estos países y a Israel, '¡TODAVÍA NO!'".