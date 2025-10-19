El 'modus operandi' de los delincuentes para asaltar el Louvre en solo siete minutos: un soplete, un walkie-talkie y dos 'scooters'

Siete minutos han sido suficientes para que cuatro hombres encapuchados logren asaltar el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, y llevarse presuntamente siete piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina del Louvre: un collar, un broche y una tiara, entre ellas.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que fueron "tres o cuatro" ladrones los que ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo". Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó.

El 'modus operandi' de los delincuentes parecía estar especialmente bien preparado. Según explica el diario 'Le Figaro', cuatro personas —dos a bordo de un camión equipado con un montacargas y dos más en una potente scooter— llegaron frente al museo a las 9.30, a la altura del muelle François Mitterrand.

Los delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de las tareas de remodelación del museo, accedieron por una ventana del edificio situada en un lateral del lado del río Sena, ayudándose de una amoladora angular y un montacargas.

"Robo audaz"

Utilizaron este montacargas para acceder a la galería de Apolo, en la primera planta, forzando la ventana con una radial. A continuación rompieron dos vitrinas, la de las “joyas de Napoleón” y la de las “joyas de los soberanos franceses”, usando esa misma radial, antes de sustraer varias piezas de joyería: siete en total, según una fuente policial.

Los cuatro individuos bajaron de nuevo por el montacargas y huyeron a bordo de las dos 'scooters'. Su golpe duró en total siete minutos. La policía encontró dos radiales, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta y una joya rota en la calle, muy cerca del museo. Se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, engastada con 1.354 diamantes, 1.136 rosas y 56 esmeraldas.

El ministro del Interior, y ex prefecto de París hasta hace unos días, Laurent Núñez, ha puntualizado que "el robo fue muy audaz y bien planificado" con una duración de tan solo "7 minutos", y que a pesar de que las fuerzas del orden llegaron de forma "inmediata" y ha subrayado que el nivel de éxito de estas operaciones suele superar el 50%.