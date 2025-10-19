Oriente Próximo
Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si hay heridos o víctimas mortales
EFE
Jerusalén
La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si hay heridos o víctimas mortales, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigor el pasado día 10 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Paquita 'Marsan' y su hija se enfrentan a dos años de cárcel por emplear a trabajadores sin papeles en Ibiza
- Inundación en el 'parking' de un edificio de lujo en Ibiza: '¡Mierda, el Bentley está flotando!
- Por este motivo no ha entrenado la UD Ibiza a 48 horas de su 'final' en Murcia
- Cierres en playas de Ibiza destrozadas por la dana
- Chubascos intensos en diversos puntos de Ibiza
- Un estudio académico alerta del éxodo de ibicencos: 'Estamos perdiendo la esencia de Ibiza