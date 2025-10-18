Israel solo reabrirá el paso de Rafah si Hamás devuelve los cuerpos de los rehenes

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó el sábado que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, solo se reabrirá después de que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza. "El primer ministro Netanyahu ha ordenado que el paso fronterizo de Rafah permanezca cerrado hasta nuevo aviso", se lee en el comunicado.

"Su reapertura se considerará en función de cómo Hamás cumpla con sus obligaciones de devolver a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos, y de aplicar los términos acordados" del alto el fuego, añadió la oficina. El sábado por la mañana, la embajada palestina en El Cairo anunció que el paso fronterizo de Rafah reabriría el lunes para permitir el regreso a Gaza de los palestinos que viven en Egipto.

Las autoridades israelíes dijeron el jueves que, cuando se reabriera el paso, solo se permitiría el tránsito de personas, no el paso de ayuda humanitaria.

"Fines terroristas"

El Ejército israelí tomó el control del lado palestino del cruce de Rafah el 7 de mayo del año pasado, alegando que las instalaciones se había "utilizado con fines terroristas" y expresando fuertes sospechas de que también se estaban utilizando para el contrabando de armas. Tras la toma de control, se suspendió todo acceso a través del paso fronterizo, incluido el del personal de la ONU.

El cruce se reabrió brevemente durante el alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el 19 de enero de 2024.

Entretanto, en el sur del Líbano, una persona ha muerto en un ataque de la aviación israelí contra un vehículo en la localidad de Deir Kifa. El Ministerio de Sanidad no ha dado más información sobre el incidente, pero medios libaneses como la televisión Al Mayadín han informado de que el ataque ha sido de un dron israelí. Otros aparatos militares israelíes han sobrevolado el sur del país y han lanzado bombas sónicas sobre agricultores que estaban en olivares en Bastra, a las afueras de la localidad de Blida.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego vigente desde el 27 de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hizbulá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hizbulá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.