Estados Unidos y Brasil tienen un "comienzo auspicioso" de las negociaciones para resolver la crisis bilateral

Estados Unidos y Brasil dieron el primer paso hacia una posible normalización de sus relaciones bilaterales, deterioradas con la imposición de un arancel del 50% a las exportaciones del gigante sudamericano. Una reunión en Washington entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, fue considerada un "comienzo auspicioso" para resolver el diferendo surgido en agosto cuando Donald Trump decidió aplicar esas medidas no por razones comerciales sino política: el enjuiciamiento del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien terminó siendo condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023. La reunión tuvo lugar después de la conversación telefónica entre Trump y Luiz Inacio Lula da Silva. Si bien la reunión en Washington no concluyó con la reducción arancelaria supuso, según el diario paulista Folha, "el inicio de una negociación seria para revertir los gravámenes".

Ambas partes afirmaron que las conversaciones fueron positivas en un comunicado conjunto, "lo que indica sintonía y acuerdo en el informe de los dos Gobiernos", remarcó Folha. Rubio y Vieira acordaron impulsar una cita al más alto nivel entre el magnate republicano y Lula.

El tono de los mensajes se distancia de manera sustancial de los que se conocieron en medio del proceso contra Bolsonaro que incluyó además sanciones contra un integrante de la máxima instancia judicial que condenó al expresidente, Alexandre de Moraes, entre otros funcionarios.

Como si eso en un punto no habría ocurrido, el representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer, Rubio y Vieira destacaron que las conversaciones fueron "muy positivas sobre comercio y cuestiones bilaterales en curso" y convinieron proseguirlas "en un futuro próximo, estableciendo una vía de trabajo conjunto".

La tensión bilateral había llevado a un aparente punto de no retorno en corto plazo antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esa oportunidad, Lula hizo críticas explícitas al unilateralismo norteamericano. Trump, contra toda expectativa, se abrió ese mismo día a reiniciar los contactos con Brasil. La plática telefónica y la cita en Washington parecen hablar de otro momento de los vínculos.

"La divulgación de una declaración conjunta, firmada por los dos gobiernos, no es una práctica habitual del Departamento de Estado, lo que indica una sintonía entre las partes sobre el contenido de la reunión", señaló al respecto Folha. E hizo un sugestivo añadido: "el comunicado no vincula los aranceles a las decisiones del ministro Alexandre de Moraes, del STF (Tribunal Supremo Federal), ni a la condena de Jair Bolsonaro, como ya hicieron Rubio y Greer anteriormente al tratar el tema". Para el Gobierno brasileño, "esto es una señal más de que existe una orientación para avanzar en los acuerdos comerciales, a pesar de las cuestiones políticas".

Otros analistas previenen que todavía resta ver si la influencia del bolsonarismo en un sector del Gobierno y el Departamento de Estado puede frustrar los intentos de recomponer las relaciones entre los dos países.