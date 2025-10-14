Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres

Estados Unidos ha hundido este martes por orden de Donald Trump frente a las costas de Venezuela otra embarcación a la que Washington acusa de narcotráfico y ha matado a los seis ocupantes. El propio Trump ha hecho el anuncio en su cuenta de Truth Social, incluyendo un vídeo de 33 segundos que recoge el momento de la explosión de la lancha.

Se trata del quinto ataque contra este tipo de embarcaciones autorizado por Trump, aunque él mismo hizo comentarios hace unas semanas que apuntan a la posibilidad de que se haya producido uno más. Con todos está retando la ley estadounidense y el derecho internacional.

El mandatario ha declarado que EEUU está en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, a cuyos miembros ha clasificado como combatientes ilegales, argumentos con los que trata de arrogarse la autoridad para estos ataques. Según la información facilitada públicamente por EEUU, hasta ahora han matado a 27 ocupantes de las lanchas.

La administración Trump ha desplegado una flota que no tiene precedentes en aguas caribeñas, incluyendo ocho buques de la Armada, aviones F-35 y drones MQ-9 Reaper basados en Puerto Rico, con más de 4.000 marines y marineros en alerta.

Los hundimientos se iniciaron en septiembre y provocaron sorpresa y estupor internacional. Pero semanas antes, la fiscal general, Pam Bondi había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares a los que ofrecieran informaciones sobre Nicolás Maduro. A su vez, remarcó el supuesto carácter "narcoterrorista" del Gobierno. El Palacio de Miraflores ha declarado el "estado de conmoción externa" que contempla la movilización de la sociedad y su integración en las llamadas "milicias bolivarianas". Según el Palacio de Miraflores, más de seis millones de ciudadanos han sido convocados a tomar las armas ante una eventual intervención militar norteamericana.

Este último ataque llega cuatro días después de que el premio Nobel de la Paz se entregara a María Corina Machado, líder de la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, que ha agradecido a Trump su apoyo y ha respaldado la política del estadounidense contra el gobierno de Caracas y en particular los hundimientos de embarcaciones. Maduro calificó a Machado de "demoníaca" y cerró la embajada de Venezuela en Noruega. El Gobierno está convencido de que la dirigente de derechas jugará un papel desestabilizador mayor si la crisis bilateral se profundiza.

Durante el encuentro con la prensa en la Casa Blanca en el marco de su reunión con el presidente argentino, Javier Milei, el magnate republicado reiteró el fundamento de sus acciones en el Caribe sur. "Venezuela ha hecho un par de cosas muy mal. En primer lugar, recibimos drogas y todo eso. Recibimos algo mucho peor, porque son un gran proveedor de drogas. Pero tenemos algo peor. Lo que hacen muy bien es enviar a sus delincuentes a Estados Unidos", dijo, sobre la banda trasnacional el Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y expandida por diversos países de la región. "Los envían por miles, literalmente".