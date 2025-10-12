Trump y Al Sisi presiden este lunes la cumbre internacional de paz para Gaza en Egipto sin presencia de Hamás

La ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij acogerá este lunes una cumbre internacional para "poner fin a la guerra" en Gaza, en la que tendrá lugar la firma solemne del plan de paz y que estará presidida por el presidente del país árabe, Abdelfatá al Sisi, y el de EEU, Donald Trump. Sin embargo, en la cita habrá una ausencia destacada, la de Hamás, una de las dos partes en el conflicto, que ha delegado su representación en los mediadores de Qatar y Egipto, según declaró el sábado en una entrevista con la AFP el miembro del buró político del grupo islamista Hosam Badran.

La presidencia egipcia señaló en un comunicado que la cita contará con la participación de líderes de más de 20 países, de los cuales han confirmado, entre otros, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer, la italiana Giorgia Meloni, el turco Recep Tayyip Erdogan,o el rey de Jordania, Abdalá II, o el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. En representación de la Unión Europea (UE) acudirá el presidente del Consejo, António Costa.

"La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y marcar el comienzo de una nueva etapa de seguridad y estabilidad regional", se apunta en la nota. Asimismo, señala que esta cumbre se celebra "en el marco de la visión del presidente estadounidense Trump para lograr la paz en la región y sus incansables esfuerzos por poner fin a los conflictos en todo el mundo".

Ayuda humanitaria

El viernes a mediodía, tras el acuerdo alcanzado entre el grupo palestino Hamás e Israel para implementar la primera parte del plan de paz para Gaza auspiciado por Trump, entró en vigor el alto el fuego y las tropas israelíes se retiraron de las urbes gazatíes en dirección a otras partes acordadas del enclave para permitir a los milicianos de Hamás localizar a los 48 rehenes --de los que se estima que 20 siguen con vida-- que todavía siguen en la Franja.

En cumplimiento del acuerdo, este domingo han empezado a entrar en el enclave palestino centenares de camiones cargados con ayuda humanitaria. Se estima que a lo largo del día lo hagan unos 400, mientras en los diferentes puntos de acceso a la Franja (Rafah, controlado por Egipto, y Kerem Shalom y Awja, bajo el mando de Israel) hay largas colas de camiones a la espera de poder acceder.

Según lo pactado, Israel permitirá la entrada diaria de hasta 600 vehículos con alimentos, material médico y combustible operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, entidades privadas y países donantes.

La cumbre de Sharm el Sheij coincidirá con el intercambio de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Hamás tiene hasta el mediodía del lunes hora local (11.00 en España) para soltar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que todavía siguen en la Franja. Por su parte, Israel pondrá en libertad a 250 condenados a cadena perpetua y a 1.750 presos más, según la lista publicada el viernes por el Ministerio de Justicia.