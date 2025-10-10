Trump suspende su encuentro con Xi Jinping y amenaza a China con aranceles masivos

Los endebles cimientos que sostienen la entente entre Donald Trump y Xi Jinping, entre Estados Unidos y China, siguen el proceso de erosión que se ha intensificado esta semana. El líder de Washington este viernes ha amenazado a Pekín con un “aumento masivo” de aranceles por lo que ha llamado controles “hostiles” de China a la exportación de tierras y minerales raros y aparentemente cancela, al menos de momento, el encuentro que tenía previsto con su homólogo en la cumbre de APEC.

“Tenía que encontrarme con el presidente Xi en dos semanas, en APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay razón para hacerlo”, ha escrito Trump en un largo mensaje en Truth Social.

El choque entre Washington y Pekín, que durante meses han estado moviéndose a base de treguas en la guerra comercial abierta por Trump en su segunda presidencia, ha ido intensificándose en los últimos días. Y aunque la dinámica recrudecida como estrategia era anticipada, no resta el peligro de un choque frontal. Este podría tener consecuencias para la economía global y también para EEUU, donde a los miedos de fabricantes de todo tipo de industrias se suman los de los agricultores.

Estos viven pendientes de negociaciones con Pekín sobre la compra de soja, que el gigante asiático ahora adquiere de Argentina y Brasil. Esa moratoria que aplica China en la compra de soja estadounidense ya ha forzado a Trump a estudiar un paquete de rescate para los agricultores. Según han filtrado los medios, se barajan cifras de hasta 50.000 millones de dólares en ayudas, muy por encima de los 18.000 millones que ya tuvo que destinar a los agricultores en su primer mandato, cuando también abrió una guerra comercial que empujó a China a comprar la soja en Latinoamérica.

72 horas frenéticas

El acelerador se ha pisado en las últimas 72 horas El miércoles el Congreso de EEUU pidió más límites a exportaciones de equipos para fabricar microchips.

China replicó el jueves con nuevas regulaciones que no solo limitan el comercio de tierras raras sino que exigen una licencia para la exportación de tecnología que sirva para su extracción y procesamiento. Ese trámite se extiende a las empresas extranjeras que comercian con tierras raras producidas en China y replica la fórmula que usa Washington para tratar de evitar flujo a través de terceros. Cualquier fabricante de chips avanzados en cualquier lugar del mundo, según la nueva normativa china, necesita obtener licencias.

Este viernes ha llegado el amenazante mensaje de Trump. Además del incremento “masivo” de aranceles, el republicano asegura que “hay muchas más medidas de respuesta que están siendo seriamente estudiadas”. En el texto en Truth habla, por ejemplo, de represalias financieras directas. “Por cada elemento que han podido monopolizar tenemos dos”, afirma.

Punto bajo

El cambio de tono de Trump hacia Xi es abrupto y lleva de nuevo a un punto bajo la fluctuante relación bilateral. Los dos países tenían una tregua en la escalada guerra arancelaria en vigor hasta noviembre. En junio Trump y Xi hablaron por teléfono y mostraron su voluntad de rebajar tensiones. El mes pasado volvieron a hablar y llegaron a un acuerdo sobre las operaciones en EEUU de TikTok . Y este mismo jueves Trump seguía mostrándose confiado en poder convencer a China de volver a comprar soja a los granjeros estadounidenses.

“Tiene cosas que quiere hablar conmigo y yo tengo cosas que quiero hablar con él”, decía en unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca el republicano, que en el Truth de este viernes insistía en que la “relación con China los últimos seis meses ha sido muy buena”.

Eso precisamente, ha escrito, “hace este movimiento en comercio aún más sorprendente”. Y Trump añadía: “ Siempre he pensado que estaban al acecho, y ahora, como de costumbre, se ha demostrado que yo tenía razón”.

El republicano afeaba además a Pekín el momento de sus medidas comerciales, diciendo que eran “especialmente inapropiadas” al haber coincidido con los acontecimientos en Oriente Próximo. En palabras de Trump, “el día en que, tras 3.000 años de caos y y lucha, hay paz en Oriente Próximo”.