Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos

Trump, sobre el Nobel de la Paz que recibió Obama en 2009: "No hizo absolutamente nada, solo destruyó nuestro país"

El presidente estadounidense asegura que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (i) y el presidente Donald Trump (c).

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (i) y el presidente Donald Trump (c). / EFE

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio.

"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó.

Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".

Noticias relacionadas y más

Trump figura entre los nominados debido a su papel en la mediación de conflictos internacionales, incluido el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents