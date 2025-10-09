Von der Leyen supera holgadamente las mociones de censura de la izquierda y ultraderecha del Parlamento Europeo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha vuelto a lograr el respaldo de la Eurocámara, que ha votado mayoritariamente en contra de las dos mociones de censura que los grupos de la izquierda y la ultraderecha habían presentado, apenas tres meses después del voto que la alemana superó el pasado mes de julio.

Las dos mociones de censura presentadas por los Patriotas por Europa de la extrema derecha (378 votos en contra, 179 a favor, y 37 abstenciones) y del grupo de la Izquierda (383 votos en contra, 133 a favor, y 78 abstenciones) han sido rechazadas por la Eurocámara. De haber salido adelante, se habrían llevado por delante al Ejecutivo comunitario.

Von der Leyen ha vuelto a salvar los muebles gracias al respaldo de populares, socialistas, liberales y verdes en la Eurocámara. Un respaldo frágil porque la presidenta de la Comisión Europea ni siquiera convence del todo a sus socios. Pero un respaldo daba por hecho. La alemana se ha ausentado del voto, ya que se encuentra en Bruselas para participar en un foro con una decena de líderes mundiales.

Llamamiento a la unidad

Cuando un grupo de eurodiputados independientes presentó la primera moción contra su gobierno en julio, von der Leyen salió al ataque. Acusó a los promotores de "extremistas" que promueven "conspiraciones". Aseguraba que su único objetivo era "polarizar la sociedad" y "erosionar la confianza en la democracia" de los ciudadanos europeos.

Ante la Eurocámara el pasado lunes, la presidenta dejó a un lado los ataques, ignoró las críticas y, en su discurso, hizo un llamamiento a la unidad. "Nos encontramos en un periodo de máxima incertidumbre y volatilidad explosiva", aseguró von der Leyen, "quiero reafirmar mi compromiso de trabajar con todos ustedes para mantener esa unidad".

Para la presidenta de la Comisión, no se trata necesariamente de estar de acuerdo en todo, sino de trabajar, con una amplia visión, "en torno a lo que tenemos en común para cumplir con los europeos en este mundo peligroso". El discurso estaba dirigido, no tanto a quienes promovieron las mociones, sino a aquellos de los que dependía su estabilidad política.

"Sé que algunos de ustedes aún no tienen claro cómo votar a finales de esta semana", reconoció von der Leyen, añadiendo que consideraba legítima la preocupación con la situación en Gaza o Ucrania, las relaciones con Estados Unidos, el coste de la vida o el cambio climático. La presidenta se comprometió a trabajar para "tratar de encontrar juntos las respuestas". Para la alemana es "una responsabilidad común que todos tenemos en este momento peligroso de nuestra historia".

Las críticas

Detrás de las mociones de censura estaban Patriotas por Europa, el grupo de extrema derecha que lidera el Movimiento Nacional de Marine Le Pen y donde militan también el Fidez de Viktor Orban o el Vox de Santiago Abascal. La otra iniciativa partía del grupo de la Izquierda, donde se encuentran varios miembros de Sumar o Podemos.

El líder de los Patriotas, el francés Jordan Bardella, acusó a von der Leyen de liderar "una huida hacia delante". Criticó el acuerdo comercial con Estados Unidos que calificó de "rendición comercial de Europa", también lo que considera un "sabotaje" de la política agrícola común, o los avances en la ampliación en referencia a la posible entrada de Turquía en el bloque, que lleva en realidad años bloqueada.

"Europa no es una administración sino una civilización y una civilización no se gobierna con normas sino por el consentimiento del pueblo libre y de las naciones que la forman", dijo Bardella. Lo hizo en el seno del Parlamento Europeo, cuyos miembros, también él, son elegidos por sufragio universal en los veintisiete países que forman el bloque.

Otra francesa, Manon Aubry, defendió la moción de la izquierda. Aubry acusó a von der Leyen de ser "cómplice" del genocidio en Gaza "por cobardía e inacción". También de haber "capitulado" frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo comercial. Además, criticó los significativos pasos atrás que la Comisión ha dado en las políticas verdes.

"Su prioridad es la desregulación, bajo el aplauso de la derecha y la extrema derecha en este hemiciclo", insistió Aubrey, que recordó que los populares han encontrado una mayoría alternativa al centro en la derecha de la Eurocámara. La francesa acusó así a los Patriotas de "hipócritas" por su moción de censura.

Una defensa a medias

Von der Leyen se mantendrá al frente de la Comisión gracias al respaldo de quienes la hicieron presidenta por segunda vez hace poco más de un año. Pero sus socios no la respaldan desde el entusiasmo sino desde la resignación a la alemana como mejor alternativa posible al caos, en un mundo cada vez más complejo. También lo hacen reclamando ver sus prioridades reflejadas en el programa de trabajo que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas.

El líder de los populares, Manfred Weber, calificó las mociones de censura de "ridículas", alegando que se trata de una herramienta "seria para el Parlamento Europeo". Un último recurso siendo usado "como simple útil de propaganda". Weber insistió en que en tiempos "turbulentos" lo que Europa necesita es "estabilidad" y "trabajo".

Por su parte, la líder de los socialistas, Iratxe García Pérez, aseguraba que Europa no puede permitirse el bloque que supondría la caída de la Comisión. Pero la española aprovechó su discurso para criticar que von der Leyen se apoye a menudo en la extrema derecha que niega el cambio climático o la violencia de género. "Esta no es la Europa que necesitamos. Es la Europa que debemos derrotar", advirtió.

La liberal Valérie Hayer acusó a los promotores de las mociones de ser “trolls” que solo buscan alimentar sus redes sociales. “Sabíamos que no íbamos a apoyar esta moción de censura, pero eso no significa que todo vaya bien”, advirtió Hayer a von der Leyen llamándola a “despertar” ante la falta de acciones concretas desde el anterior voto el pasado mes de julio.

Por su parte, la colíder de los verdes, Terry Reintke, criticó que tras una legislatura con avances importantes en la lucha contra el cambio climático y por los derechos sociales, “ahora nos enfrentamos a una falta de claridad sobre hacia dónde nos está llevando realmente”. La también alemana exigió a von der Leyen claridad sobre esa dirección en el programa de trabajo que presentará en dos semanas.