Trump anuncia el acuerdo de Israel y Hamás sobre la primera fase de su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves un acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase de su plan de paz, un plan de 20 puntos que presentó la semana pasada.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada”, ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El mensaje Trump lo ha colgado a las 18.51 horas de Washington, poco antes de las dos de la madrugada en Gaza e Israel y en Sharm el Sheij, la localidad de Egipto donde se han estado realizando las negociaciones. En las últimas horas se habían sumado a estas el enviado de Trump a la región, Steve Witkoff y su yerno y asesor durante su primer mandato, Jared Kushner, así como el primer ministro de Qatar, Mohammed Abdulrahman Al Zan, y se había hablado con cautela de avances.

Los mensajes de Netanyahu y Hamás

En Israel el primer ministro Binyamín Netanyahu emitió un comunicado en el que anunció una reunión de su gobierno este jueves para que se ratifique el acuerdo. Netanyahu ha hablado de "un gran día para Israel" y ha dado las gracias a Trump.

"Esto es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel", ha escrito en X Netanyahu, que solo ha hablado del "retorno a casa de todos los rehenes".

Netanyahu ha señalado a "un punto de inflexión crítico" que se ha alcanzado, en sus palabras, con "determinación firme, poderosa acción militar y los grandes esfuerzos de nuestro gran amigo y aliado presidente Trump"

Hamás, por su parte, ha informado con un mensaje en Telegram recogido por Al Jazeera de "la conclusión de un acuerdo que estipula el final de la guerra de Gaza, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda y un intercambio de prisioneros.

El comunicado urge a Trump, los mediadores árabes y a otros actores internacionales a "forzar al gobierno de ocupación a cumplir completamente todos los requerimientos del acuerdo y no permitirle evadir o postergar la implementación de lo acordado".

Hamás, según la descripción del mensaje de Al Jazeera, concluye con la promesa de mantenerse fiel a su juramento y "no abandonar los derechos de nuestro pueblo, incluyendo libertad, independencia y autodeterminación".

Detalles "más adelante"

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, uno de los países mediadores en las negociaciones, ha asegurado en su comunicado sobre el acuerdo que las partes han aceptado "todas las provisiones y mecanismos de implementación" y, como Hamás, ha apuntado también a que se permitirá la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

A la hora de escribir estas líneas nadie había dado detalles concretos, incluyendo los calendarios específicos de la liberación de rehenes o dónde quedará fijada la línea de retirada israelí, y en su mensaje en X el portavoz de Exteriores qatarí anunciaba que "los detalles se anunciarán más adelante".

La liberación de rehenes podría producirse este mismo fin de semana y los preparativos ya se han iniciado, según una fuente familiarizada con el acuerdo citada desde el anonimato por 'The New York Times'.

"Hacia una paz duradera" y mirando el Nobel

En su mensaje Trump se ha declarado “muy orgulloso” de hacer el anuncio sobre el acuerdo. Aunque no está claro que vaya a garantizar el fin de la guerra de Gaza, sí representa un hito tras dos años de un brutal conflicto que ha dejado más de 67.000 palestinos muertos y una tragedia humanitaria, y Trump ha afirmado que son “los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

“Todas las partes serán tratadas con justicia”, ha escrito también en el mensaje el republicano, que ha hablado de “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones del entorno y EEUU” y ha dado las gracias en particular a mediadores de Qatar, Egipto y Turquía.

“¡Benditos sean los que hacen la paz!”, ha escrito Trump, que horas antes del anuncio formal de acuerdo reiteraba la idea de que sus esfuerzos para conseguirlo, al igual que las siete guerras que se atribuye haber acabado, lo hacen merecedor del premio Nobel de la Paz, que se anuncia este viernes en Oslo.

Lo hacía en una mesa redonda en la Casa Blanca sobre política interior (centrado en "antifa"), un encuentro en el que le hizo llegar una nota manuscrita el secretario de Estado, Marco Rubio, que luego hizo al presidente unos comentarios al oído.

Entonces Trump informó de que estaban "muy cerca de un acuerdo" para Oriente Próximo. En la nota que le había pasado Rubio, según la imagen que capturó un fotógrafo de Associated Press, se podía leer: “Necesita aprobar pronto un mensaje para Truth Social para poder ser el primero en anunciar el acuerdo”. Poco después Trump justificó tener que ausentarse de la reunión.

Posible viaje este fin de semana

Trump anunció también que podría viajar a Egipto este fin de semana, un extremo que luego ratificó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La portavoz clarificó que el mandatario podría volar el mismo viernes, después de someterse a un "chequeo médico rutinario" anual (aunque se había hecho uno el pasado abril).