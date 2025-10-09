Guerra en Oriente Próximo
La nota manuscrita de Rubio a Trump sobre el acuerdo de paz: "Necesitamos que apruebes una publicación para que podamos anunciar el acuerdo primero"
El jefe de la diplomacia estadounidense interrumpió una conferencia del presidente para comunicarle la trascendente noticia
Redacción
La escena ha dado la vuelta al mundo. Fue el momento en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interrumpió al presidente, Donald Trump, en una comparecencia ante la prensa susurrándole al oído y, con posterioridad, entregándole una nota manuscrita.
El jefe de la diplomacia estadounidense le advertía de que el acuerdo entre Israel y Hamás para implementar el plan de paz en la Franja de Gaza está "muy cerca". "Necesitamos que apruebes una publicación para que podamos anunciar el acuerdo primero", rezaba la nota manuscrita dirigida al presidente. Y, efectivamente, solo minutos después un mensaje del líder republicano en su red social anunciaba el acuerdo.
Israel y Hamás han llegado la madrugada del jueves a un principio de acuerdo para un alto el fuego en Gaza y pavimentar el camino hacia la paz en el enclave palestino después de más de dos años de brutal ofensiva israelí en una desproporcionada represalia por el ataque islamista del 7 de octubre de 2023.
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes
- Ibiza se blinda ante la nueva dana con la 'experiencia adquirida la pasada semana
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Emergencias suspende mañana las clases en Ibiza y Formentera ante la previsión de fuertes lluvias
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo