Llegan a Chicago un centenar de soldados de la Guardia Nacional de Texas

Cerca de la mitad de los 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas enviados al estado de Illinois para proteger a agentes federales llegaron este martes al área de Chicago, según informó 'The New York Times', que cita fuentes militares estadounidenses. El resto de esas tropas, autorizadas a trasladarse por el gobernador texano Greg Abbott bajo órdenes del presidente Donald Trump, llegarán dentro de unas horas y se desplegarán en varios puntos de la ciudad mañana miércoles a más tardar, agrega el diario citando a esas fuentes.

El despliegue ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon este pasado sábado en el área de South Side, hiriendo a una ciudadana estadounidense.

Trump ya advirtió este lunes de que podría invocar la ley de insurrección para enviar militares a ciudades estadounidenses, después de ordenar el despliegue de centenares de efectivos de la Guardia Nacional a las ciudades de Chicago, en Illinois, y Portland, en Oregón, pese al bloqueo judicial. "Hasta ahora, no ha sido necesario. Pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que invocarla, lo haría", ha señalado desde el Depacho Oval de la Casa Blanca, donde ha afirmado que "si hubiera muertos y los tribunales nos frenaran, o gobernadores o alcaldes nos frenaran, por supuesto que lo haría".

El mandatario ha defendido que "quiero asegurarme de que no mueran personas" y ha aseverado que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, no es el único dispuesto a ofrecer tropas. "Todos están dispuestos a ofrecer lo que necesitemos", ha agregado, después de que haya autorizado el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional de este estado a Chicago, Portland y otras ciudades "donde sea necesario".

Autorización presidencial

Trump ha autorizado formalmente el despliegue de al menos 200 agentes de la Guardia Nacional del estado de Illinois a Chicago, a pesar del rechazo de su gobernador, JB Pritzker, que ha denunciado una "invasión" por parte del inquilino de la Casa Blanca. "Por la presente, convoco al servicio federal a al menos 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, hasta que el gobernador de Illinois consienta una movilización financiada con fondos federales", recoge el texto que autoriza a estos efectivos a seguir las órdenes del "secretario de Guerra --en alusión al secretario de Defensa, Pete Heghseth-- (...) para garantizar la ejecución de la ley federal en Illinois", por un plazo de 60 días.

Las autoridades de Illinois y de Chicago ya han denunciado a la Administración Trump por esta movilización de tropas que consideran "manifiestamente ilegal", además de "peligrosa e inconstitucional", y que han extendido al despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, incluidas la de Illinois como la de Texas. Pritzker ha asegurado que el objetivo de Trump con esta medida es "crear violencia y caos" en la ciudad para "tener un pretexto para invocar la Ley de Insurrección", a lo que el presidente ha respondido tachándolo de "incompetente".

Trump ya barajó el pasado junio invocar esta ley por las protestas en la ciudad californiana de Los Ángeles, alegando una supuesta insurrección de los manifestantes, a los que acusó de recibir pagos por movilizarse contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).