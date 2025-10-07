Vídeo e interactivos | El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos de Israel

Después de dos años de guerra a raíz del ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza ha quedado prácticamente en ruinas. Las imágenes del interior del enclave palestino muestran el impacto de los bombardeos israelíes, que han destruido barrios enteros, colapsado la infraestructura vital y dejado fuera de servicio a la mayoría de los hospitales. La respuesta militar al ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos en Israel y 251 israelíes secuestrados, ha causado la muerte de más de 67.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la milicia islamista y avaladas por la ONU. En la actualidad, más de dos millones de gazatíes sobreviven hacinadas en el sur de la Franja.

En el siguiente interactivo puedes comparar, mediante imágenes de satélite, cómo estaba la Franja de Gaza hace dos años y cómo está ahora.

Y en el siguiente interactivo puedes comprobar cómo se vería desde el aire Ciudad de Gaza, capital del enclave, antes del ataque de Hamás y cómo se ve hoy. En las últimas semanas, el ejército israelí ha lanzado una dura ofensiva militar en la capital de la Franja para tomar el control de la ciudad.

Según Naciones Unidas, las tropas israelíes controlan el 82% del territorio de Gaza, considerado zona militar prohibida o bajo órdenes de evacuación forzosa. El ejército de Benjamin Netanyahu ha asesinado a familias y barrios enteros, el 92% de las viviendas han sido dañadas o destruidas y solo 14 hospitales de 36 funcionan de forma parcial. Más del 10% de la población en Gaza ha sido asesinada o herida, con unos 168.000 heridos y más de 20.000 niños muertos, entre ellos más de un millar que no llegaron a cumplir su primer año de vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Ello equivale a más de un niño muerto cada hora. Además, el Gobierno de Hamás lleva un registro de 459 muertos por hambre, de los cuales 154 eran niños.