Lecornu presenta un Gobierno continuista y reaviva la amenaza de censura

“¿Todo esto para esto?”, se preguntaba el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon. Al otro lado del arco parlamentario, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen se quedaba “sin palabras”.

Después de 26 días esperando la formación de gobierno, récord desde 1958, finalmente este domingo el secretario general del Palacio del Elíseo, Emmanuel Moulin, anunció la composición del nuevo Ejecutivo escogido por el primer ministro, Sébastien Lecornu. La sorpresa llegó cuando en lista compuesta por 18 ministros, 13 son caras repetidas. Lecornu hereda más de una decena de ministros del equipo de su predecesor, François Bayrou.

Bruno Retailleau se mantiene en el ministerio del interior, al igual que Gérald Darmanin para justicia, Elisabeth Borne para la Educación Nacional, Manuel Valls para los Territorios de Ultramar, Catherine Vautrin para el Trabajo y la Salud, Annie Genevard para la Agricultura, Jean-Noël Barrot para Asuntos Exteriores, o Rachida Dati para la Cultura. De las pocas caras nuevas, Roland Lescure, ex vicepresidente del Senado y ahora nombrado ministro de Economía, y Bruno Le Maire, ex ministro de economía, que vuelve al Gobierno, pero esta vez a las Fuerzas Armadas. También Aurore Bergé, quien sustituirá como portavoz del Gobierno a Sophie Primas.

Ni rastro de un representante de la izquierda en este nuevo gobierno, que precisamente era uno de los principales requisitos para evitar una nueva moción de censura. “El gobierno de Lecornu es una procesión de 80% de Los Republicanos y ex republicanos, miembros de ese partido contratados para continuar una política que ha causado tanto sufrimiento popular y daño ecológico. ¿Elecciones para nada, dos censuras para nada? Esto no durará”, sentenciaba Melenchon a través de X.

Minutos después de hacerse pública la primera parte de su gobierno, la amenaza de la censura volvía a ponerse sobre la mesa. "Pierden las elecciones pero gobiernan. No tienen mayoría pero se niegan a hacer concesiones. Son derribados pero permanecen en el cargo. ¿A qué juegan los macronistas? Su terquedad hunde al país cada día más en el caos", afirmó el presidente de los socialistas en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud.

“Acaba de ser nombrado un gobierno. De acuerdo con mis compromisos, une y se asemeja a la base común que nos sustenta en el Parlamento. Sin sorpresas. Estos ministros tendrán la difícil misión de proporcionar al país un presupuesto antes del 31 de diciembre y servir a Francia”, afirmó Lecornu minutos después de conocerse su equipo a través de la red social X.

Este Ejecutivo ahora tendrá la difícil, -casi imposible-, misión de llegar a acuerdos para aprobar un impopular presupuesto de 2026, basado en importantes recortes en el sector público, sin aplicar el artículo 49.3. Un recurso de la Constitución francesa que permite aprobar por “decretazo” cualquier ley o presupuesto. “El Parlamento tendrá la última palabra: esa es la verdadera ruptura”, insistió Lecornu esta tarde.

Tras el anuncio, el presidente Emmanuel Macron recibirá este lunes por la tarde a esta primera tanda del gobierno en el Palacio del Elíseo en un Consejo de Ministros extraordinario, y no será hasta el martes, tras el discurso de política general frente a la Asamblea Nacional y miércoles frente al Senado, cuando el primer ministro anuncie el resto del gobierno.