Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones, con al menos 10 muertos esta noche

Los bombardeos y ataques de artillería continuaron esta noche en la Franja de Gaza a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego, y dejaron al menos diez muertos, entre ellos cinco abatidos por el Ejército cuando intentaban volver a sus casas en la ciudad de Gaza.

La capital gazatí fue objeto de ataques continuos de artillería durante la noche, mientras que los bombardeos aéreos también continuaron con al menos tres a cada hora, según atestiguó EFE en la ciudad.

Cinco palestinos murieron en la ciudad de Gaza, abatidos a tiros, cuando se dirigían a sus casas en zonas donde Israel mantiene presencia militar, informaron a EFE fuentes del Hospital Shifa. Otros cinco murieron por ataques cuando intentaban volver a la ciudad de Gaza desde el sur del enclave, y sus cadáveres llegaron al Hospital Al Awda de Nuseirat.

Esperanza

Ante el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Israel detenga sus ataques contra Gaza después de que Hamás aceptara su propuesta de tregua, muchos gazatíes tratan diariamente de alcanzar los hogares que abandonaron ante el avance de las tropas israelíes.

Sin embargo, a pesar de que Israel asegura haber pasado a ejecutar "operaciones defensivas en Gaza", los bombardeos continúan y tanto las tropas como drones cuadrocópteros abren fuego contra los gazatíes que tratan de volver a sus casas.

El Ejército israelí detuvo su avance terrestre en la capital ante los avances en las negociaciones, pero mantiene a sus tropas apostadas en los barrios de Tal al Hawa, al Nasr y la calle Al Jalaa, que atraviesa buena parte de la ciudad de norte a sur.

Más ataques

Los bombardeos se concentraron esta noche en el barrio de Sabra. El Servicio de Ambulancias y Emergencias de la gobernación de Gaza alertó haber llevado a cabo al menos siete servicios durante la noche. Cerca del Estadio Palestina, en el barrio de Rimal de la capital, un bombardeo con un dron causó al menos un herido medio, mientras que los disparos lanzados de un cuadracóptero hirieron a otra persona, siendo ambos evacuados al hospital Kuwaití, según Emergencias.

Además, el servicio de emergencias denunció que uno de sus equipos de ambulancias fue atacado por un cuadrocóptero "cuando intentaba llegar a las víctimas de un ataque con dron en la calle Palestina".

Más allá de la capital, los ataques continuaron en el centro y sur de Gaza.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, varios gazatíes resultaron heridos en Asdaa (al norte de la ciudad sureña de Jan Yunis) tras un ataque contra una tienda de campaña de desplazados.

La agencia también informó de fuego de artillería al este de Wadi Gaza (en el centro del enclave) contra agrupaciones de palestinos que esperaban al paso de camiones con ayuda humanitaria.

Una comisión independiente de la ONU y relatores de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales, algunas israelíes y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.