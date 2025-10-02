Trump declara a EEUU en “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha declarado a su país en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, a cuyos miembros ha clasificado como combatientes ilegales. El Pentágono notificó el miércoles a varios comités del Congreso de la nueva denominación, que está recogida en un memorando de la Administración, según han revelado The New York Times y la agencia Associated Press, que han tenido acceso al documento.

El cambio de clasificación llega después de que las fuerzas armadas de EEUU ejecutaran el mes pasado por orden de Trump varios ataques en aguas del Caribe (tres o cuatro, dependiendo de la confusa contabilidad del propio Trump) a barcos a los que Washington acusó de participar en narcotráfico. Esas operaciones, cuya legalidad bajo el derecho internacional es cuestionada, se iniciaron el 2 de septiembre y ya han dejado al menos 17 muertos, todos los ocupantes de las embarcaciones.

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una presunta narcolancha del Tren de Aragua en llamas tras ser atacada en el Mar Caribe por el Ejército de EEUU. / @realDonaldTrump

Poderes extraordinarios

Con la declaración de que el país está en conflicto armado con los cárteles que ha designado como organizaciones terroristas y la denominación de los supuestos narcotraficantes como combatientes ilegales Trump da otro paso para atribuirse los poderes extraordinarios de tiempos de guerra.

Porque es bajo esa declaración de un conflicto armado cuando, como recuerda el ‘Times’, el derecho internacional permite a un país matar a combatientes enemigos incluso aunque no presenten una amenaza directa, detenerlos indefinidamente sin juicio o juzgarlos en tribunales militares.

“Destrozar los límites”

El paso dado por Trump, no obstante, es visto como un “abuso” por expertos legales. Geoffrey Corn, un abogado militar retirado que asesoró al Ejército en materia de derecho de guerra, le ha dicho al rotativo neoyorquino que las acciones del presidente “son más que ir más allá de los límites, es hacerlos pedazos, destrozarlos”.

Según Corn, los cárteles no están involucrados en “hostilidades”, que es el requisito para considerar en términos legales que hay un conflicto armado. Por eso, según el experto, atacar directamente a civiles que no participan en hostilidades, aunque sean sospechosos de delitos, es un “abuso”.

Más allá de la "defensa propia"

Hasta ahora Trump y su gobierno habían justificado estar actuando en defensa propia con los ataques a las lanchas acusadas de narcotráfico, que en al menos en dos casos dijeron que habían salido de Venezuela. Ese argumento vinculaba a las drogas con muertes por sobredosis en EEUU, aunque el fentanilo, que es el mayor causante de esas muertes, llega mayoritariamente de México. El documento repartido al Congreso, en cambio, ahora habla de un conflicto activo y sostenido.

Ya el martes, en el explosivo discurso ante toda la cúpula militar donde habló de usar las ciudades estadounidenses como “campo de entrenamiento” para luchar contra “un enemigo interior”, Trump defendió una vez más los ataques contra las embarcaciones.

“Tenemos que lanzar una advertencia a los traficantes en cárteles y ya lo hemos hecho. Les hemos clasificado como organización terrorista, que es importante, Nadie lo había hecho, pero yo lo he hecho, te da tremenda ventaja”, dijo.

“Si intentas envenenar a nuestra gente te haremos saltar por los aires, porque es el único lenguaje que entienden”, continuó. “Por eso ya no se ven más barcos en el océano, no ves barcos alrededor de Venezuela. No hay nada”.