Una oleada de drones y misiles rusos se ceba con los civiles en Ucrania

Como si quisiera despedir a la cumbre del Comité Militar de la OTAN en Riga y la asamblea celebrada por la ONU, Rusia ha lanzado otro bombardeo masivo de fin de semana sobre objetivos civiles ucranianos. El desastre al que han tenido que hacer frente bomberos y servicios de emergencias de Ucrania es de grandes proporciones, pues una parte importante de las bombas voladoras ha alcanzado viviendas, comercios y fábricas.

Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas como resultado del ataque nocturno ruso contra Kiev, que empezó con luz del día y se ha extendido durante 12 horas. El recuento ha sido confirmado por el jefe de la defensa militar de la capital, Timur Tkachenko. Entre los muertos hay una niña de 12 años.

Son más de 15 puntos de la capital ucraniana los que han sufrido daños, entre ellos impactos de drones en edificios de viviendas de varias plantas. El Servicio de Emergencias de Ucrania ha señalado que ha resultado dañado el Instituto de Cardiología de Kiev. Entre otros objetivos civiles destruidos hay una fábrica de pan y otra de caucho para automóviles. Además, una escuela infantil y numerosas pequeñas tiendas y viviendas.

"Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en sus redes sociales. El número de aparatos explosivos lanzados supera la media, y se incardina en la estrategia de ataques masivos que tienen el fin de saturar las defensas antiaéreas ucranianas.

Daños en edificios residenciales de Kiev, tras el ataque de Rusia. / AP

El ataque nocturno se extendió también a lasáreas urbanas de Chernihiv, Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, NIkolaev y Odesa, repartiendo misiles por el sur, norte y centro del país, según el parte difundido por Zelenski.

Por su parte, el ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha difundido este domingo a través de sus propios canales que sus fuerzas han interceptado en el espacio aéreo ruso un total de 41 drones cuyo lanzamiento atribuye a Ucrania.

Zelenski recalca en su mensaje de este domingo que "este vil ataque se produjo virtualmente al final de la semana de la Asamblea General de la ONU y así es cómo Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando y merece que el mundo ejerza sobre Rusia la presión más dura".

El presidente ucraniano ha llamado a la comunidad internacional a seguir "los esfuerzos" del presidente norteamericano Donald Trump "y detener todas las importaciones de Rusia". "Seguiremos contraatacando para privar a Rusia de sus flujos de ingresos y forzarla hacia la diplomacia", ha asegurado.