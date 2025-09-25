Microsoft bloquea a Israel el uso de su tecnología en la vigilancia masiva de palestinos

Israel se ha quedado sin la tecnología que utilizaba para espiar a miles de civiles palestinos. Tras semanas de presión interna, Microsoft ha decidido cortar el acceso del Ejército israelí a su sistema de vigilancia masiva, según informa 'The Guardian'.

A principios de agosto, una investigación periodística del medio británico junto a +972 News y Local Call destapó que la Unidad 8200, la agencia de espionaje de élite del Ejército israelí, utilizaba los servicios de Microsoft para escuchar ilegalmente las llamadas de telefónicas de miles de personas en Gaza y Cisjordania, incluso para justificar ejecuciones extrajudiciales.

La semana pasada, el gigante tecnológico informó a las autoridades israelíes de que la agencia había violado los términos de servicio de la empresa al almacenar una gran cantidad de datos recopilados con la vigilancia indiscriminada de miles de personas en su plataforma de nube Azure. Eso permitía a los agentes de inteligencia israelíes captar hasta un millón de llamadas por hora para analizar su contenido, un enorme repositorio de datos personales que, según la investigación, se almacenaba en un centro en los Países Bajos.

Protestas internas

La revelación acentuó la indignación de un pequeño pero ruidoso grupo de empleados y exempleados de Microsoft agrupados en el colectivo No Azure for Genocide, que han protestado activamente en la sede de la compañía estadounidense y frente a las casas de Satya Nadella y Brad Smith, su director ejecutivo y presidente.

La investigación también llevó a Microsoft a ordenar una investigación externa sobre su relación con la Unidad 8200 que ha llevado a cancelar el acceso a algunos de sus servicios de inteligencia artificial y de almacenamiento de datos en la nube. La presión de la comunidad internacional también podría haber jugado un rol en la extraordinaria decisión de Microsoft. Y es que una reciente investigación de Naciones Unidas ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

Según las fuentes de inteligencia consultadas por 'The Guardian', la agencia de espionaje de élite del Ejército de Israel tendría previsto transferir los datos extraídos de su vigilancia masiva de los palestinos a AWS, la plataforma en la nube de Amazon.