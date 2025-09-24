Petro pide una acción penal internacional contra Trump por las acciones militares de EE.UU en el Caribe

"Necesitan imponer el diálogo y lanzar misiles en el Caribe", dijo el presidente colombiano Gustavo Petro sobre el hundimiento de cuatro embarcaciones venezolanas por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegadas cerca de las aguas territoriales de Venezuela. Petro no quiso despedirse como jefe de Estado de la Asamblea General de la ONU sin un discurso de fuerte repercusiones en su país. El exguerrillero del M-19 consideró que se le debe abrir proceso penal a los funcionarios norteamericanos que dieron la orden de lanzar los misiles, "así se incluya al funcionario mayor que dio la orden: el presidente Trump". El magnate republicano ha sostenido que esas embarcaciones llevaban droga a su país. "Dicen que los misiles eran para detener la droga. Mentira". Los 14 muertos por esos ataques "eran simplemente jóvenes pobres de la América Latina”. Un proceso de esa naturaleza no debería escatimar jerarquías.

A diferencia de Luiz Inacio Lula da Silva, quien prefirió la crítica dura aunque elusiva al magnate republicano, Petro llamó por su nombre a su colega de Estados Unidos en todo momento. "No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína".

Acusaciones a Israel

"Es genocidio, y hay que gritarlo una y otra vez, este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo", sostuvo sobre las acciones de Israel en Gaza. A su criterio, Trump es también "cómplice del genocidio en Gaza. Petro había sido precedido en su discurso por su colega francés, Emmanuel Macron, quien acaba de reconocer oficialmente al Estado palestino. A su modo, el presidente colombiano aseguró que los esfuerzos globales para frenar las acciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu no dieron frutos. "La diplomacia ya acabó su papel en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo".

En Bogotá dijeron que Petro habló como un presidente de salida que en 2026 entregará el poder. Ese año, Colombia ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad. La intervención del presidente en la Asamblea General le dio al presidente norteamericano una centralidad infrecuente. "Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza, mata y deja matar a decenas de miles. En cambio, en mi Gobierno, en Colombia, no hemos aumentado la tasa de homicidio; tenemos la tasa de desempleo más baja del país y la tasa de pobreza más baja del siglo en nuestras estadísticas".

De acuerdo con el jefe de Estado colombiano, el tema de la migración es una excusa en Estados Unidos "para que una sociedad rica, blanca y racista" se crea la raza superior.

La cuestión del narcotráfico

El principal desacuerdo entre Estados Unidos y Colombia salió a luz la semana pasada cuando Washington "descertificó" al país sudamericano por supuestamente no cumplir los objetivos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. "En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína en toda la historia del mundo, lo hizo este Gobierno y me descertifican", se quejó ante el auditorio.

Para el presidente, esa medida no hace más que ratificar una política antinarcóticos de la DEA que ha fracasado y necesita un cambio profundo. "No descertificaron a (Iván) Duque, quien tenía un financiador narcotraficante en su campaña (presidencial) y sí a Petro porque dice cosas y verdades", remarcó Petro. La quita del certificado de eficiencia en la lucha contra el flagelo no significa que Washington retire toda su ayuda económica pero anunció que mantendrá la asistencia sobre la base de estrictas condiciones de cumplimiento obligatorio.

Por último reivindicó una postura histórica personal en su combate al narcotráfico. "Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante. Con nombre propio, por una década en el Congreso de la República siendo senador. Y me quisieron matar muchas veces por ello y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara".