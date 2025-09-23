La Comisión Independiente de la ONU sobre Palestina identifica a seis ministros israelíes "responsables" de crímenes de guerra y genocidio

Las acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos contra los líderes israelíes aumentan con más datos, argumentos y pruebas, posiblemente en aras de futuros procedimientos penales. Este martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados –órgano nombrado en 2021 por la ONU– ha revelado, en un adelanto de su nuevo informe, las acciones del primer ministro Binyamín Netanyahu y de cinco ministros y exministros que los hacen responsables de dichos delitos. Israel quiere el "control permanente" de la Franja de Gaza y por eso ha manifestado una voluntad sistemática y deliberada de destruir el enclave, ha concluido el documento.

En concreto, según el organismo, Netanyahu es "directamente responsable de ordenar la comisión de actos que constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y delito de genocidio". Pero a él se suman el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y la ministra de Asentamientos y Proyectos Nacionales, Orit Strock, "conjuntamente responsables de impulsar la construcción y expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este"; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, responsable del maltrato a los detenidos palestinos en cárceles israelíes; y el exministro de Defensa Yoav Gallant y su sucesor, Israel Katz, responsables de las operaciones militares en Gaza. Integra la lista también el presidente, Isaac Herzog, acusado de incitación al genocidio como Netanyahu.

La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, ha citado como ejemplo a Smotrich y su plan de anexar el 82 % de la Cisjordania ocupada, el proyecto de expansión del asentamiento E1 y la afirmación de Netanyahu de que "no habrá" un Estado palestino. "Esto corrobora nuestras conclusiones. La invasión israelí de toda Cisjordania y el despojo y reubicación de múltiples comunidades palestinas son ahora objetivos explícitos, de los que los funcionarios israelíes se enorgullecen públicamente. Estos planes y declaraciones son abominables y deben ser condenados ampliamente", ha argumentado la experta.

Control permanente

El documento señala, en esta línea, que el Gobierno israelí tiene "una intención clara y constante de establecer un control permanente sobre la Franja de Gaza" y garantizar "una mayoría judía en la Cisjordania ocupada y dentro de Israel".

Por eso, en Gaza, las autoridades israelíes "demolieron de forma extensa y sistemática la infraestructura civil en los corredores y la zona de amortiguamiento, y ampliaron continuamente las áreas bajo su control hasta alcanzar el 75 % de la Franja en julio de 2025". Asimismo, "al destruir objetos civiles y trasladar forzosamente a la población, la Comisión constató que las autoridades israelíes "privaron deliberadamente a los gazatíes de recursos indispensables para su supervivencia", con el fin de "destrozar, total o parcialmente, a la población palestina de Gaza", lo que constituye "un acto subyacente de genocidio".

Con ello, los investigadores han pedido a Israel que ponga fin "de inmediato a la confiscación y uso de tierras palestinas en Gaza", incluida la creación y expansión de la zona de amortiguamiento y los corredores, y que además revierta esas acciones, devolviendo "todas las tierras confiscadas a sus propietarios palestinos". La confiscación y el control de tierras por parte de Israel, "supuestamente realizados por motivos de seguridad, no han proporcionado mayor seguridad a nadie", ha insistido Pillay.

Colonos

Además, en Cisjordania, "las políticas y acciones israelíes implementadas desde octubre de 2023 —incluido el apoyo explícito e implícito a los colonos violentos— demuestran una intención clara de trasladar forzosamente a los palestinos, expandir la presencia civil judía israelí y anexar la totalidad de Cisjordania", impidiendo cualquier posibilidad de autodeterminación y estado palestinos y manteniendo una ocupación indefinida.

En Israel, la Comisión también ha constatado que las autoridades israelíes promulgaron leyes y políticas que incluso dificultan "los traslados y la integración" de los palestinos con ciudadanía israelí . "Algunas políticas y leyes fueron identificadas como explícitamente discriminatorias, mientras que otras generan un impacto discriminatorio, produciendo segregación", han afirmado.

La publicación del informe final está prevista este 28 de octubre, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Navy Pillay, principal redactora del informe, ha sido objeto de críticas y acusaciones falsas en las redes desde que se publicó recientemente el primer informe sobre la cuestión de la Comisión, en el que por primera vez se acusó a Israel de genocidio. Una acusación que Tel Aviv niega categóricamente.