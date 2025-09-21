Maduro pide a Trump superar las "noticias falsas" y comenzar una "conversación directa y franca"

"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica". Nicolás Maduro le escribió una carta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que expresa la voluntad de Venezuela de "estar abiertos a una conversación directa y franca" a nivel bilateral. Maduro quiere hacerlo con el "enviado especial" Richard Grenell, con quien ya se había encontrado en Caracas en enero cuando se llegó a un acuerdo para la deportación de migrantes venezolanos que se encuentran en territorio norteamericano. La preferencia por Grenell es un claro rechazo a Marco Rubio, el secretario de Estado que expresa las posiciones más radicales en la cuestión venezolana. La carta que divulgó Reuters este sábado está fechada el 6 de septiembre y parece haber sido consecuencia del primer hundimiento de una presunta "narco lancha" que se dirigía hacia las costas de Estados Unidos. Después tuvieron lugar otros tres episodios que han encendido la luz de alarma del Palacio de Miraflores.

Al momento en que se escribió la misiva, Maduro ya había comenzado el proceso de movilización de los ciudadanos para integrarse a la milicia bolivariana. En ese mensaje, el mandatario venezolano insta a "superar el ruido mediático y las noticias falsas". El Gobierno no solo niega la existencia del Cártel de los soles, que, según Washington encabeza la primera línea del madurismo sino la misma existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal que se formó en una cárcel venezolana y luego se extendió fronteras hacia afuera. Las autoridades sostienen que han sido desarticulados al interior de ese país. "Esta es la instancia más atroz de desinformación contra nuestra nación, destinada a justificar una escalada hacia un conflicto armado que infligiría daños catastróficos en todo el continente".

Grenell participó días atrás de una conferencia de la alianza conservadora global que se celebró en la capital paraguaya. "Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ´América Primero`. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra", dijo. Según el emisario de Trump, "hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra".

Mensaje de Trump

La Casa Blanca nunca respondió a Maduro. Este mismo sábado, el magnate republicano lanzó una nueva exigencia a Caracas a través de Truth Social. "Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales, lo que incluye los peores manicomios del mundo, que los ‘líderes’ venezolanos han obligado a entrar en los Estados Unidos de América". Según Trump, "miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso asesinadas, por estos ´monstruos`. ¡Sáquenlos de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagarán será incalculable! ".

Jornada de movilizaciones

Con este trasfondo, Maduro encabezó la operación "los cuarteles van al pueblo" que ha incluido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana. Durante una reunión de un flamante movimiento campesino, el mandatario dijo que "los tanques, las tanquetas, el armamento antiaéreo, los fusiles y las ametralladoras" son "las armas de la República en manos de su Fuerza Armada y del pueblo". La jornada der adiestramiento se realizó en 5.336 circuitos comunales de todo el país. "Estamos más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo".

Unas 25 tanquetas recorrieron varios kilómetros de dos autopistas caraqueñas en medio de un día de prácticas que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó de un "hito". El número dos del Gobierno, Diosado Cabello, dijo que la movilización ciudadana excede las banderías partidarias. "Que se sumen todos los venezolanos del color político que sea, lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria" y presentó frente a las cámaras de la televisión oficial el "Método táctico revolucionario" en el que se explica "cómo se usa el arma" y de qué manera se preparan los venezolanos para eventualmente responder al "enemigo" externo. La dirigente opositora de derechas, María Corina Machado, estrechamente alineada con la Casa Blanca, respondió: "pronto llegará la libertad a Venezuela".