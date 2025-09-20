Guerra en Ucrania
Ucrania denuncia un "ataque masivo" ruso con 40 misiles y 580 drones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informa de que la ofensiva de Rusia ha causado la muerte de al menos tres personas y ha dejado "docenas de heridos"
EFE
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un "ataque masivo" ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.
"Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", escribió Zelenski en su canal de Telegram.
"El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles", señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.
"Por ahora hay registradas docenas de heridos", comentó Zelenski sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.
"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta internacional fuerte" ante este comportamiento ruso.
El jefe de Estado ucraniano también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania con ayuda internacional y ampliar las sanciones contra Rusia.
- Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado': un visitante critica que nadie hable español en la isla
- Un hombre armado se atrinchera en una vivienda en Ibiza
- Se entrega a la Guardia Civil el hombre atrincherado en un piso en Ibiza
- Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- El adiós de Amnesia Ibiza: el club se despide con un viaje al país de las maravillas
- Una placa recuerda la huella del fósil de ammonites en el puerto y la gente de Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- La Guardia Civil desvela todos los detalles del incidente con el atrincherado en Ibiza