Relaciones internacionales
Trump acuerda verse con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026
El presidente de EEUU ha anunciado la reunión con su homólogo chino en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
EFE
Washington
El presidente de EEUU Donald Trump, anunció este viernes que ha acordado en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, reunirse con él en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre, y también que visitará China a principios de 2026.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- Alarma por un incendio en un asentamiento de infraviviendas en Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en aguas de Ibiza
- Los bólidos del 'Gumball 3000' vuelven a Ibiza: este es el día que llegarán a la isla
- Solomun arrasa en el puerto de Ibiza
- El adiós de Amnesia Ibiza: el club se despide con un viaje al país de las maravillas