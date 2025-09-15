Tensión flanco este de la OTAN
Polonia detiene a dos bielorrusos tras neutralizar un dron sobre edificios gubernamentales
El primer ministro Tusk informa del incidente, varios días después del derribo de aparatos rusos en el espacio aéreo polaco
Dos ciudadanos bielorrusos han sido detenidos tras ser neutralizado un dron que operaba sobre edificios gubenamentales y el palacio de Belvedere de Varsovia, según ha informado este lunes el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, a través de su cuenta en la plataforma X. Las fuerzas de seguridad polacas están investigando lo ocurrido, apunta por su parte la agencia polaca de noticias Pap.
Este nuevo incidente se produce pocos días después de la alarma activada en este país clave del flanco este de la OTAN por la incursión de 19 drones rusos en el espacio áereo polaco. Se trata de la violación del espacio aéreo por parte rusa más grave registrada hasta ahora en un estado miembro de la Alianza Atlántica desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.
Inmediatamente se activó un operativo en que intervinieron aviones de combate de Países Bajos, Italia y Alemania, además de polacos y en que fueron derribados varios drones rusos. La reiterada violación del espacio aéreo polaco ha puesto en alarma al conjunto de la OTAN. Alemania, así como la República Checa y Países Bajos, han respondido anunciando el envío de más equipamiento militar a Polonia, lo mismo de Noruega y Reino Unido. El fin de semana, Rumanía, otro país del flanco este de la OTAN, activaba la alerta por la violación de su espacio áereo.
A la incursión de la oleada de drones rusos en Polonia, calificada en su momento por Tusk de "agresión sin precedentes", ha seguido el inicio de las programadas maniobras 'Zapad' de Rusia y de su gran aliado regional, Bielorrusia, en el llamado 'corredor Suwalki', junto a Polonia y Lituania.
