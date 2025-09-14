Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La Vuelta

La enemistad entre Israel y España crece. Tras la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, los políticos israelíes han vuelto a dirigirle palabras de reproche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “¡Una vergüenza para España!”, ha escrito el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en su cuenta de X en un mensaje en inglés y en español. El jefe de la diplomacia israelí se ha encargado de recordarle al mandatario español las declaraciones que el primer ministro Binyamín Netanyahu tildó de “genocidas” esta misma semana.

“Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para “detener a Israel”. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle”, ha publicado Saar. “La turba pro-palestina escuchó los mensajes de incitación —y arruinaron la carrera ciclista La Vuelta”, ha continuado. “De esta forma, el evento deportivo que siempre ha sido un motivo de orgullo para España, fue cancelado; Pedro Sánchez y su gobierno –¡una vergüenza para España!”, ha añadido Saar, etiquetando la cuenta del presidente español en la misma red social.

Semanas de protestas

Tras semanas de protestas en contra del genocidio que Israel está perpetrando en Gaza desde octubre de 2023 al paso del equipo israelí en La Vuelta por diversos pueblos españoles, la carrera ha acabado de forma caótica. La última etapa tenía que terminar en Madrid, pero ha sido cancelada. Decenas de manifestantes con banderas palestinas han irrumpido en el recorrido del evento deportivo para denunciar la presencia del equipo Israel-Premier Tech, que representa un país que está llevando a cabo una brutal ofensiva militar que ya ha matado a más de 64.000 palestinos.

Netanyahu, por el momento, no se ha pronunciado, ya que se encuentra enfrascado en la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Pero este jueves el primer ministro israelí dedicó las más duras palabras al presidente del Gobierno. “Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares', esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo”, tuiteí. “Al parecer, la Inquisición Española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble”, añadió.

Genocidio

Esta semana empezó con el anuncio de nueve medidas contra Israel por parte de Sánchez, que incluyen el embargo de armas o las sanciones a ministros ultraderechistas. En su discurso, el presidente del Gobierno usó por primera vez la palabra genocidio para describir la cruel operación militar israelí que ha devastado la Franja de Gaza. Antes, ya lo habían hecho organizaciones internacionales y locales, los gazatíes que lo están sufriendo e, incluso, la mayor organización de expertos académicos en genocidio. En las últimas semanas, cada vez más Estados se han unido a las acusaciones de genocidio y han elevado su discurso contra Israel.

Mientras, en la Franja, la violencia no se detiene. Desde esta madrugada, al menos 52 personas han sido asesinadas por los bombardeos de artillería y disparos de las fuerzas israelíes. Ciudad de Gaza está concentrando las mayores brutalidades del Ejército israelí. Sólo durante este domingo cuatro rascacielos han sido bombardeados y derribados en esta localidad que es la mayor urbe de los territorios palestinos. Las autoridades militares alertan que alrededor de 300.000 del millón de personas que había en Ciudad de Gaza la han abandonado para dirigirse hacia el sur del enclave palestino.