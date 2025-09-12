La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por una amplia mayoría una resolución de apoyo a la conocida como Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudí para abogar por una próxima solución de dos estados entre israelís y palestinos. El texto ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España, y diez en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría. Otros 12 países han optado por la abstención. El texto apoya, además de la solución de dos estados, el desarme inmediato y la exclusión de Hamás del Gobierno de Gaza en favor de la Autoridad Palestina. La votación precede a la Cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita para el 22 de septiembre en Nueva York, en la que Francia y otros países han prometido que reconocerán al Estado palestino.

La declaración, cuyo borrador inicial fue acordado el pasado 29 de julio durante un encuentro en la ONU al que no se sumaron representantes israelíes ni estadounidenses, aboga por pasos "tangibles" e "irreversibles" en favor de una solución política, con "acciones concretas" y cuanto antes para que haya un Estado palestino "independiente, soberano, económicamente viable y democrático".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha celebrado en redes sociales la votación en la ONU, enfatizando que "juntos" puede haber "un camino irreversible hacia la paz en Oriente Próximo". "Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados (...) viviendo juntos en paz y seguridad", ha resaltado. Ahora, Macron espera poder "concretar" junto a Arabia Saudí y el resto de socios internacionales "este plan de paz" en la conferencia para la solución de dos Estados que se ha convocado para este mismo mes también en Naciones Unidas.

Duras críticas de Israel

Tras la votación, que ha sido "rotundamente rechazada" por las autoridades israelíes, el portavoz de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ha sostenido que la Asamblea General "es un circo político desconectado de la realidad". En este sentido, ha criticado que "en las decenas de cláusulas" de las declaración "no se menciona ni una sola vez" que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "sea una organización terrorista". Por ello, ha agradecido a aquellos países que "no contribuyeron a esta vergonzosa decisión". "No se hace ninguna referencia al simple hecho de que Hamás es el único responsable de la continuación de la guerra, al negarse a devolver a los rehenes y desarmarse. La resolución no promueve una solución de paz, al contrario, alienta a Hamás a continuar la guerra", ha zanjado.

La Autoridad Palestina destaca a París y Riad

Por su parte, la Autoridad Palestina ha aplaudido el voto a favor de la mayoría de países, y ha destacado el papel de París y Riad a la hora de "presidir la conferencia internacional y los importantes esfuerzos posteriores para transformar" la declaración en un plan de acción "eficaz con medidas claras en los ámbitos político, económico, jurídico y de seguridad". "El Estado de Palestina agradece a todos los países que han patrocinado, apoyado y votado a favor de la resolución para que la declaración de Nueva York se convierta en un documento oficial de la ONU", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores palestino publicado en su perfil de la red social X.

Así, ha exhortado a los países a implementar los resultados de la conferencia internacional, en referencia a la aplicación de la solución de dos Estados y las presiones a Israel, potencia ocupante, "para que detenga su agresión", acceda a un alto el fuego, "ponga fin a la hambruna que utiliza como arma de guerra, prevenga el desplazamiento forzado y libere a prisioneros y rehenes".

También ha instado a activar "todos los instrumentos para poner fin a la ocupación colonial israelí, lograr los derechos legítimos del pueblo palestino e implementar la solución de dos Estados como única solución para enfrentar la delincuencia, los asentamientos y la agresión".