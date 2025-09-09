CRISIS POLÍTICA
Macron elige a su ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como primer ministro de Francia
Una de las claves de su promoción habría sido su cercanía con el presidente francés, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre
EFE
El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo.
Macron le ha encomendado "la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", precisó la Presidencia francesa en un comunicado.
Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Vuelca un conductor con su coche en la carretera de Comte