Alerta de seguridad
El aeropuerto londinense de Heathrow cierra por el registro de una de sus terminales
Redacción
La zona de facturación de la terminal 4 de Heathrow fue "cerrada y evacuada" debido a un "incidente" que requirió la intervención de los servicios de emergencia, informó este lunes en las redes sociales el operador del aeropuerto londinense. "Por favor, no se dirijan a la Terminal 4, nuestros colegas están asistiendo a los pasajeros en el lugar" indicó el operador del principal aeropuerto internacional del Reino Unido, en el oeste de Londres.
El Cuerpo de Bomberos de Londres respondió a un incidente potencialmente peligroso con materiales químicos no autorizados, según un comunicado del servicio de bomberos citado por la BBC. "Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación y parte del aeropuerto ha sido evacuada como medida de precaución mientras los bomberos acuden", informaron los servicios de emergencia.
Los trenes no pueden detenerse en esta terminal, anunció el operador ferroviario británico National Rail. "Todas las demás terminales operan con normalidad", enfatizó el aeropuerto.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- Pacma pide una auditoría por la mortalidad del 80% de los gatos en un Centro de Protección de Animales de Ibiza
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa
- El día en que el hijo de Niki Lauda comprendió quién era su padre: 'Tenía cuatro años, vivíamos en Ibiza y no entendía nada