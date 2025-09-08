Los dos atacantes, "neutralizados"
Al menos cuatro muertos y 15 heridos en un tiroteo en Jerusalén
EFE / EP
Al menos cuatro personas han muerto y otras 15 han resultado heridas, cinco de ellas graves, en un tiroteo este lunes en Jerusalén por dos atacantes que fueron "neutralizados" en el lugar, según informó la Policía israelí y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).
El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego y causaron la muerte de cuatro personas heridas a otras 15, según reportó el MDA.
De los 15 heridos, cinco están en estado grave, indicó este servicio de emergencias, y la Policía informó por su parte de que los dos "terroristas" causantes de los disparos fueron "neutralizados" allí mismo.
El tiroteo se enmarcó en un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén. Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a dicho autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros antes de ser tiroteados por la Policía, si bien por ahora no hay confirmación oficial de este extremo.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- Pacma pide una auditoría por la mortalidad del 80% de los gatos en un Centro de Protección de Animales de Ibiza
- El día en que el hijo de Niki Lauda comprendió quién era su padre: 'Tenía cuatro años, vivíamos en Ibiza y no entendía nada
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»