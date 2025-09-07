Shigeru Ishiba
Dimite el primer ministro japonés antes de la cita clave de su partido para decidir su futuro
EFE
Tokio
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció su dimisión este domingo, un día antes de una cita clave de su partido para decidir sobre un excepcional adelanto de primarias que lo habría depuesto tanto de la jefatura del partido como del Gobierno, tras unos decepcionantes resultados electorales.
