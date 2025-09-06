Tensión con EEUU
Maduro dice que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada"
El dirigente asegura que el país está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional"
EFE
Caracas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si el país fuera agredido "pasaría a una etapa de lucha armada", en un contexto en el que denuncia "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a las costas venezolanas.
Maduro indicó que Venezuela está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, si "fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- Un hombre muerto en una caravana en Ibiza: La soledad era esto
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada
- Cae la taxista pirata más famosa de Ibiza
- Las mejores zonas de Ibiza para ver el eclipse de sol histórico