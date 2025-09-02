Trump dice que EEUU ha atacado un barco con drogas acusado de zarpar de Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que ha ido escalando desde que Donald Trump empezó a desplegar barcos de guerra y miles de tropas en el Caribe con el argumento de romper las rutas del narcotráfico, sigue subiendo a ritmo vertiginoso y peligroso. Este martes, en una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente Trump ha asegurado que su Ejército ha atacado un barco con drogas que ha acusado de haber salido de Venezuela.

“En los últimos minutos, literalmente, hemos disparado a un barco, un barco que llevaba drogas, muchas drogas”, ha dicho Trump ante los periodistas, convocados para un anuncio que no estaba relacionado con esa operación militar sino con el traslado entre estados de la sede del mando espacial.

Trump no ha dado más detalles y solo ha prometido a la prensa seguir actuando contra Venezuela, un país desde el que ha dicho que están saliendo barcos “muy cargados”. El mandatario, además, elogió al "increíble" jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano.

Trump realizaba el anuncio conforme el secretario de Estado, Marco Rubio, se dispone a iniciar un viaje por el Caribe. Y el propio Rubio confirmaba la operación militar en un mensaje colgado en X en su cuenta personal (no en la oficial que tiene como jefe de la diplomacia), aunque ni su departamento ni el Pentágono habían dado detalles a la hora de escribir estas líneas.

En el mensaje en la antigua Twitter Rubio solo hablaba de un ataque “letal” en el sur del Caribe (que escribía con una errata) contra un navío que, decía, había salido de Venezuela y estaba “operado por una organización designada como narco-terrorista”.

Tensión con Maduro

La operación promete empeorar la ya difícil relación de EEUU con Venezuela y de Trump con el líder venezolano, Nicolás Maduro, que ha acusado al republicano de estar planificando una agresión a su país.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", había asegurado horas antes Maduro al denunciar las operaciones de ocho buques norteamericanos de guerra y un submarino nuclear cerca de las aguas territoriales de ese país. El presidente dijo que la administración de Trump ha decidido "avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela".

Maduro responsabilizó al cubano-americano Rubio, a quien llamó "el jefe de Gobierno" de la Casa Blanca, del aumento de las tensiones bilaterales. Rubio, considera el madurismo, ha entorpecido la posibilidad de relaciones pragmáticas entre Washington y Caracas como las que se insinuaron en la cuestión migratoria.

"Lamentablemente, estos canales están deteriorados, ya que se ha intentado imponer la diplomacia de las cañoneras". El responsable de la política exterior de Trump "busca un baño de sangre, con una masacre y una guerra contra Venezuela, Suramérica y el Caribe. Esperemos que, con respeto y diálogo, estos canales se puedan recuperar”, había dicho.

De acuerdo con Maduro, la presencia de los navíos en el Caribe Sur es "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta". El Gobierno anunció la creación de "unidades comunales milicianas de combate" en todas las comunas, lo que supondría la incorporación de 8,2 millones de milicianos. Dos semanas atrás, Maduro había hablado de la mitad de personas en condiciones de combatir.