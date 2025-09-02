Agredido con una muleta el ex primer ministro checo Andrej Babis durante un mitin electoral

El ex primer ministro checo Andrej Babis, líder de la formación populista ANO, favorita en los sondeos para los comicios legislativos del 3 y 4 de octubre, fue agredido durante un mitin electoral en la localidad de Dobrá, al noroeste del país, según informó el diputado Aleš Juchelka en redes sociales.

Babis fue agredido en la cabeza con una muleta "por un señor de edad avanzada" durante un mitin celebrado en la noche del lunes, tuvo que someterse a un reconocimiento médico en el hospital y ha tenido que suspender su programa del martes en la región de Moravia Silesia, precisó el diputado.

Por su parte, Babis dijo estar a la espera de conocer "la evaluación de los resultados del examen". "Gracias a todos por su apoyo. Espero estar bien (...) pero los médicos me han recomendado que me lo tome con calma", indicó el político populista en su cuenta de X.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Policía checa informó que el supuesto autor del ataque fue arrestado inmediatamente después del atentado, y el acto fue clasificado provisionalmente como "vandalismo".

Correligionarios de Babis han responsabilizado a la oposición de centro derecha por el ataque, tras crear supuestamente un ambiente de odio contra Babis.

El magnate agroindustrial Babis, que hoy cumple 71 años y es una de las mayores fortunas del país, entró en política a principios de la pasada década, con un programa populista que conserva las pensiones y no acepta aumentar la edad de jubilación.

Es además crítico con el Pacto Verde y la política migratoria de Bruselas, mientras que algunos observadores advierten que, de ganar las elecciones, podría dar también un giro en la política hacia Ucrania, con un menor apoyo a Kiev que el firme e incondicional que mantiene Praga actualmente.