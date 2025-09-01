Tragedia
Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
El menor recibió dos tiros en la espalda y ha acabado falleciendo por las heridas
Redacción
La habitual broma entre niños de picar a los timbres de los vecinos y salir corriendo ha acabado en tragedia en Houston. Un menor de 10 años ha muerto este domingo en Texas tras ser disparado mientras jugaban al 'Ding Dong Ditch' en un barrio cercano a su domicilio.
El niño de 10 años recibió dos balas en la espalda mientras huía con sus amigos justo después de tocar el timbre de uno de los vecinos, según ha explicado la policía. Michael Cass, detective de homicidios de Houston ha declarado en Khou que "les disparó a los niños que corrían por la calle" y "desafortunadamente, lamentablemente, uno de ellos recibió el disparo en la espalda".
La investigación está abierta y todavía no se ha declarado a nadie culpable de este homicidio. "Un niño de 10 años aparentemente estaba tocando a las puertas de los vecinos y huyendo cuando alguien aparentemente disparó", ha afirmado Shay Awosiyan, portavoz de la policía en Houston, en ABC News. "Seguimos recabando pruebas y testimonios para esclarecer cómo se desencadenó el tiroteo", ha añadido.
No es el primer caso en el que esta broma termina con muertes en Estados Unidos, ya que en 2023 un hombre también fue condenado por matar a tres adolescentes que tocaron su timbre, a quienes embistió con el coche.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- La UD Ibiza se estrena con una sufrida victoria en Sevilla