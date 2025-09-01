Detenido un sospechoso por el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la captura de un sospechoso por el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi.

"El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Malyuk, acaban de informar sobre la detención de un sospechoso en el asesinato de Andri Parubi. Se están llevando a cabo las diligencias de investigación necesarias", publicó Zelenski en la red social X.

"He ordenado que la información disponible sea presentada al público. Agradezco a los agentes de la ley por su pronta y coordinada labor. Todas las circunstancias de este atroz asesinato deben ser esclarecidas", finalizó el mensaje del mandatario ucraniano.

Parubi, de 54 años y que en 2016 se convirtió en presidente del Parlamento, fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del mediodía. Según la Policía, la víctima murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas.

Aunque Parubi había estado alejado del foco de atención de la política ucraniana desde la elección de Volodímir Zelenski como presidente en 2019, seguía siendo ampliamente reconocido por su papel fundamental durante los turbulentos años posteriores al derrocamiento en 2014 del entonces presidente prorruso Viktor Yanukovich.

La Policía está explorando varios motivos y la principal teoría apunta a la participación de Rusia en el crimen.

"Andri fue perseguido por Rusia. Sabíamos que él, al igual que otros miembros de nuestro equipo, figuraba en las llamadas 'listas de la muerte' del Kremlin desde 2014", expresó un comunicado de Solidaridad Europea, el partido al que representaba en el Parlamento, enfatizando que Parubi era peligroso para sus enemigos porque "siempre decía la verdad y luchaba sin concesiones".

En 2014 Parubi sobrevivió a un intento de asesinato cuando un extraño le lanzó una granada.