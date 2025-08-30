Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro 'de facto' en un ataque israelí

El movimiento hutí de Yemen ha confirmado la muerte de su primer ministro 'de facto' Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel contra la capital del país, Saná.

Ese día, Israel lanzó una serie de ataques específicamente dirigidos contra Al Rahwi, el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari. Todavía no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba, los hutíes confirman la muerte de Al Rahwi, "junto a varios de sus ministros" todavía no identificados."Otros de sus camaradas resultaron heridos con heridas moderadas y graves y reciben atención médica", ha añadido el movimiento en un comunicado.

El ataque israelí

Fuentes de seguridad israelíes estiman que el ataque del jueves mató al primer ministro y al resto del gabinete hutí entero; sus doce ministros subordinados, según informó el viernes el Canal 12 de la televisión israelí, aunque todavía no hay información contrastada sobre este aspecto.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.