Israel recupera los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. / Haim Zach/GPO/dpa

EFE

Jerusalén

Las autoridades israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza, anunció este viernes el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu.

Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, que fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, detalló el mandatario en un comunicado, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.

"La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", dijo Netanyahu en su mensaje.

TEMAS

