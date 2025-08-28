Trump, contra Wikipedia: los republicanos investigan si la enciclopedia en línea difunde "información antisemita" y contraria a Israel

Donald Trump y los republicanos siguen hostigando a Wikipedia. Los conservadores abrieron ayer una investigación contra la popular enciclopedia en línea tras las acusaciones de que algunos de sus editores voluntarios habrían "manipulado información" con "intención maliciosa" y "fines propagandísticos" para "difundir contenido antisemita" y contrario a Israel.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, mandó este miércoles una carta a Maryana Iskander, directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, en la que pide a la organización sin ánimo de lucro que alberga Wikipedia que entreguen documentos que infringieron las políticas de la plataforma al realizar "esfuerzos intencionados y organizados para introducir sesgos en temas importantes y delicados".

La Fundación Wikimedia es la organización sin ánimo de lucro que apoya las comunidades de voluntarios que editan Wikipedia en todo el mundo, pero ni escribe ni determina qué contenido se publica en el portal. "Esta relación independiente es crucial para garantizar que Wikipedia se mantenga neutral y libre de sesgos institucionales", ha explicado. Las políticas internas de Wikipedia exigen que el contenido se redacte desde un "punto de vista neutral" que muestre todas las posiciones respecto a un tema.

¿Operación de influencia?

La misiva, también firmada por la presidenta del subcomité de ciberseguridad, tecnología de la información e innovación gubernamental Nancy Mace, señala que la investigación se centrará en "operaciones extranjeras y personas de instituciones académicas subvencionadas con dinero de los contribuyentes estadounidenses para influir en la opinión pública de Estados Unidos".

La pesquisa responde a un informe publicado en marzo por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), que señala la existencia de una campaña coordinada en la que 30 editores introdujeron "narrativas antisemitas, sesgo antiisraelí e información engañosa" sobre el conflicto con Palestina, mantenían el contenido crítico con el Estado judío y eliminaban "la cobertura de la violencia y el terrorismo palestinos" perpetrado por Hamás.

La ADL es una polémica organización judía que busca erradicar el antisemitismo. Intelectuales de la talla de Noam Chomsky o Norman Finkelstein, ambos judíos, han denunciado que el centro, financiado por una organización millonaria, criminaliza y tacha de antisemita toda expresión antisionista y contraria a las acciones del Estado de Israel para así silenciarlas. En junio de 2024, la comunidad de voluntarios que edita los contenidos de Wikipedia determinó que la ADL es una fuente "generalmente poco confiable" sobre el conflicto palestino-israelí.

Acusaciones no probadas

El comité de arbitraje de Wikipedia respondió a las acusaciones con acciones disciplinarias contra algunos editores. A algunos se les prohibió editar ciertos temas polémicos como la guerra en Gaza.

Aun así, Trump y sus aliados han cargado reiteradamente contra la enciclopedia online, acusándola de ser demasiado izquierdista. Elon Musk ha catalogado el portal de "extensión de la propaganda de los medios tradicionales" para frenar las donaciones que recibe, mientras que el fiscal federal interino del Distrito de Columbia Ed Martin, designado por el presidente a pesar de no tener experiencia, lo inculpó en abril de "permitir que actores extranjeros manipulen información". El portal The Forward destapó en enero que la conservadora y trumpista Fundación Heritage planea "identificar y apuntar" a los editores de la enciclopedia, la mayoría de los cuales operan bajo un pseudónimo, mediante el uso de software de reconocimiento facial y una base de datos de nombres de usuario y contraseñas pirateadas.

En una entrevista con New York Magazine, el cofundador de Wikipedia Jimmy Wales respondió a la polémica fabricada sobre el presunto sesgo del portal. "Es algo que analizo, en lo que me centro y en lo que pienso. Pero cada vez que intento encontrar ejemplos problemáticos, me resulta bastante difícil".