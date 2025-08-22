Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

Guerra en Oriente Próximo

La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza

"Más de medio millón de personas se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", afirma la entidad

Imagen de archivo de desplazados en Gaza esperando para recibir alimentos.

Imagen de archivo de desplazados en Gaza esperando para recibir alimentos. / EP

EFE

Ginebra

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.

"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes la ONU.

Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados hoy indican que "entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna" hacia el centro y el sur del enclave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents