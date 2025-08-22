Accidente de tráfico
Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, en un autobús de turistas en el estado de Nueva York
Varias personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras han salido despedidas, por lo que en un primer momento no se ha podido ofrecer un balance exacto de fallecidos
La mayoría de personas a bordo son de nacionalidad india, china y filipina
EFE
Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un niño, en un accidente en el norte del estado de Nueva York, cuando un autobús que transportaba a turistas volcó en la ruta de regreso desde las cataratas del Niágara hacia Nueva York, según varios medios locales.
La cadena de televisión ABC asegura que hay al menos cuatro muertos, y un responsable del hospital ECMC (Buffalo) señaló a ese medio que el centro había recibido al menos a 16 víctimas a primera hora de la tarde, sin especificar si muertos o heridos.
El autobús, con turistas principalmente asiáticos (chinos, indios y filipinos) se salió de la carretera por razones desconocidas a la altura de Pembroke y volcó, varios de los pasajeros salieron despedidos por no llevar puesto el cinturón de seguridad, según especificó la Policía del estado de Nueva York.
En el autobús viajaban 52 personas, todas ellas afectadas. El conductor del vehículo está aparentemente entre los que se salvaron, agrega.
No parece que haya otro vehículo implicado en el accidente, que obligó a cortar la autopista I-90 en ambos sentidos.
El portavoz policial, James O'Callaghan, ha asegurado que varias personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras han salido despedidas, por lo que en un primer momento no ha podido ofrecer un balance exacto de fallecidos. Sí que ha confirmado que hay niños entre las víctimas.
En cuanto a la identidad de los pasajeros, O'Callaghan ha apuntado que la mayoría de personas a bordo son de nacionalidad india, china y filipina, por lo que hasta la zona se han desplazado también traductores que han comenzado a colaborar con los servicios de emergencia, según la cadena CNN.
"El personal de emergencia está en el lugar y se han solicitado ambulancias adicionales y apoyo médico", indicó la Policía.
Los bomberos continuaban sacando y rescatando pasajeros esta tarde y evaluando su condición, de acuerdo con un mensaje en X del Departamento de Bomberos del condado de Genesee, uno de los que respondió a la emergencia.
La gobernadora Kathy Hochul fue informada del accidente y señaló que su equipo coordina estrechamente con la policía estatal y los funcionarios locales para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados.
Se desconocen aún las causas del accidente y la condición de los heridos.
