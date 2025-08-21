Oriente Próximo
Netanyahu ordena negociar una tregua tras aprobar el plan militar para tomar la ciudad de Gaza
El primer ministro israelí ordenó el miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a la invasión de la ciudad de Gaza, donde se refugia alrededor de un millón de palestinos
EFE
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó este jueves el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua.
"Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza (del Ejército israelí) para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa de Israel nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás", dijo en un comunicado en video emitido por su oficina,
"Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel", añadió. "Estos dos objetivos -derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes- van de la mano".
Netanyahu ordenó el miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a la invasión de la ciudad de Gaza, donde se refugia alrededor de un millón de palestinos. Sin embargo, no especificó ninguna fecha.
Según fuentes gazatíes, se han intensificado en los últimos días los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital del enclave, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército israelí ha llamado a filas a 60.000 reservistas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa.
Se estima que en el enclave palestino permanecen 50 rehenes, de los cuales 20 siguen con vida.
Al mismo tiempo, al menos 62.192 gazatíes han muerto la vida por ataques israelíes desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, según autoridades sanitarias del enclave, controladas por el Gobierno del grupo islamista Hamás.
