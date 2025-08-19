Trump descarta el envío de tropas de EEUU a Ucrania como parte de las garantías de seguridad

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes que no contempla enviar tropas estadounidenses a Ucrania como parte de las garantías de seguridad de un futuro acuerdo de paz con Rusia. No obstante, se mostró de acuerdo con que las naciones europeas tomen el liderazgo en ese sentido.

Preguntado en Fox News sobre como podría asegurar que no habría "tropas de EEUU sobre el terreno" en Ucrania, Trump respondió: "Tienen mi garantía". "Yo solo estoy intentando evitar que la gente sea asesinada", insistió el mandatario, que el viernes dialogó con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EEUU) antes de recibir este lunes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a otros líderes europeos en la Casa Blanca.

Trump reiteró que "habrá algún tipo de seguridad" para Kiev, "aunque no dentro de la OTAN", y afirmó estar de acuerdo con la presencia de fuerzas militares europeas en esa nación en guerra. "Ellos (los ucranianos) no van a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas van a estar al frente. Y algunas de ellas, Francia y Alemania, también Reino Unido quieren tener, ya sabes, tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto", indicó.

Además, dijo estar sorprendido por cómo Putin y Zelenski se llevan "un poco mejor de lo que pensaba", algo que lo llevó a organizar primero una reunión bilateral entre los dos líderes en lugar de solo una cumbre tripartita de paz. "Se están llevando un poco mejor de lo que pensaba; de lo contrario, no habría organizado la reunión de dos. Habría organizado la de tres, la trilateral. Pero creo que les está yendo un poco mejor. (...) No diría que alguna vez vayan a ser los mejores amigos, pero les va bien", declaró.

El estadounidense añadió que existe una "calidez" en su relación con Putin. Ambos líderes se saludaron con un afectuoso apretón de manos antes de su conversación en Anchorage (Alaska) y mostraron afinidad durante su comparecencia ante la prensa.

Llamada a Putin

El mandatario también contó a Fox News que no llamó a su colega ruso mientras los representantes europeos se encontraban en la Casa Blanca para no ser "irrespetuoso" con Putin. "Creo que ellos (los líderes europeos) esperaban que no lo hiciera delante de ellos. Pensé que eso sería una falta de respeto hacia el presidente Putin. Yo, sabes, no haría eso porque no han tenido las relaciones más cordiales. Y, de hecho, el presidente Putin no quería hablar con la gente de Europa. Es decir, ese era parte del problema", advirtió.

Trump contó que la llamada con el presidente ruso marchó bien y que este fue receptivo a la idea de una cita con Zelenski.

"Era como la una de la mañana. Pero él contestó muy contento; claro, trabaja muy duro, como todos nosotros, y tuvimos una muy buena llamada. Le dije que vamos a organizar una reunión con el presidente Zelenski, y que ambos se van a reunir, y luego, después de esa reunión, si todo sale bien, yo me uniré y cerraremos el asunto", narró.

Asimismo, Trump afirmó que Zelenski tendrá que ser "flexible" en las negociaciones si quiere alcanzar la paz.

El republicano abogó por organizar dicha reunión cuanto antes frente al planteamiento de uno de los líderes europeos presentes en el encuentro del lunes en la Casa Blanca de dar "otro mes o dos" de plazo. A su juicio, eso sería contraproducente y se mostró esperanzado en que "en un par de semanas" pueda haber avances.

Por su parte, el Kremlin rebajó las expectativas de una fecha inmediata y dijo que una cita de este tipo debe "prepararse minuciosamente", aunque indicó que "no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral".

"Espero que el presidente (Putin) se porte bien porque, si no, podemos llegar a una situación difícil", zanjó Trump en su entrevista, en lo que recordó a las amenazas de sanciones pronunciadas semanas antes contra el líder ruso.