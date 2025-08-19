Las garantías de seguridad de Trump a Ucrania dan un impulso a la "coalición de voluntarios"

Los principales líderes europeos han dado muestras de optimismo sobre el posible fin de la guerra en Ucrania tras su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha encabezado este martes junto al presidente francés, Emmanuel Macron, una nueva reunión de la llamada "coalición de voluntarios", la alianza formada por una treintena de países para garantizar la seguridad en el país eslavo tras la firma de un eventual alto el fuego o de un acuerdo de paz. En el encuentro, los dos líderes han informado a sus aliados sobre los siguientes pasos a tomar después de que Trump se mostrara dispuesto a ofrecer garantías de seguridad a la coalición, algo a lo que hasta ahora se había mostrado reacio.

"El primer ministro ha señalado que los equipos de planificación de la coalición de voluntarios se reunirán con sus homólogos estadounidenses en los próximos días para reforzar aún más los planes destinados a ofrecer garantías de seguridad sólidas y preparar el despliegue de una fuerza de seguridad si las hostilidades llegan a su fin", ha informado Downing Street a través de un comunicado. El jefe del Estado Mayor del Ejército británico, Tony Radakin, ha viajado este mismo martes a Washington para definir los detalles operacionales junto a sus homólogos estadounidenses.

Garantías de seguridad

La disposición de Trump a ofrecer garantías de seguridad a la coalición de voluntarios supone un cambio importante en su posición y ha dado un impulso al plan de Starmer y Macron, quienes han insistido desde un primer momento en la necesidad de contar con el apoyo de Estados Unidos para garantizar la viabilidad de la iniciativa. El primer ministro británico ha destacado que existe un "sentimiento real de unidad" con Estados Unidos y el "objetivo compartido" de lograr una paz duradera en Ucrania, aunque por ahora no está claro qué tipo de garantías está dispuesto a ofrecer Trump.

El mandatario estadounidense ha descartado este martes desplegar tropas sobre el terreno, pero sí se ha mostrado dispuesto a ofrecer apoyo aéreo a las fuerzas de la coalición. "Estamos dispuestos a ayudarles con lo que necesiten, especialmente si puede ser por vía aérea, porque nadie tiene el tipo de material que nosotros tenemos", ha asegurado en una entrevista a Fox News. Trump ha asegurado que la seguridad a largo plazo de Ucrania "no será un problema" porque países como el Reino Unido, Francia y Alemania ya han expresado su disposición a "poner tropas sobre el terreno".

Apoyo militar

A pesar de que el ingreso de Ucrania en la OTAN parece estar fuera de la mesa, los líderes europeos han recibido con optimismo la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca una garantía similar al artículo 5 de la alianza, que establece que un ataque contra un país miembro es un ataque contra todos. Algo que ha destacado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras las reuniones de este martes. "Ahora es el momento de acelerar nuestro trabajo práctico, de establecer una garantía similar al artículo 5 de la OTAN. Con el compromiso continuo de Estados Unidos, la coalición de voluntarios debe seguir participando activamente en este proceso", ha asegurado el portugués.

Más allá de las conversaciones sobre el eventual despliegue de tropas sobre el terreno y las posibles salvaguardas de Estados Unidos, los líderes de los países de la coalición han insistido en la necesidad de redoblar la presión sobre Rusia, a través de posibles sanciones, en caso de que Putin se niegue a sentarse en la mesa de negociaciones en las próximas semanas.