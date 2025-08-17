Conflicto en Oriente Próximo
Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza
Familiares de secuestrados en la franja convocan una hornada de huelga en Israel y piden a Netanyahu un acuerdo por la liberación de sus parientes y que acabe con la guerra
EFE
Varios grupos de manifestantes israelíes han bloqueado este domingo algunas de las principales autopistas de Israel para exigir un acuerdo que permita liberar a los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza. Los manifestantes han bloqueado la autopista 1, que conecta Jerusalén y Tel Aviv, con neumáticos ardiendo colocados en ambas direcciones. Los bloqueos afectaron también a las autopistas 4 y 6.
Las protestas marcan el inicio de un día de huelga nacional convocada por el principal grupo de familiares de rehenes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrá en todo el país.
Esta mañana, en una rueda de prensa para dar comienzo a la huelga, algunos familiares de secuestrados y de asesinados en los ataques de Hamás del 7 de octubre han pedido al Gobierno israelí un acuerdo completo. Reclaman que ese pacto sirva para liberar a todos los rehenes en el enclave y ponga fin a la guerra en Gaza.
"Sin estas condiciones, sabemos que el otro lado no va a aceptar", dijo Naomi Abir, la madre de un joven con doble nacionalidad estadounidense e israelí que fue asesinado en el festival de música Nova, en declaraciones recogidas por la prensa local.
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»
- Operación antidroga en Ibiza: Balizas en coches de policías, sobornos y palizas
- Accidentes en Ibiza: un coche vuelca en el acceso a la zona residencial de Roca Llisa
- El restaurante de Ibiza que ofrece colgadores a los clientes responde: 'Es un detalle, no se cobra nunca
- Una británica compra una finca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza