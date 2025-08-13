Al menos 20 migrantes muertos y varios desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Lampedusa

Al menos 20 migrantes murieron y hay varios desaparecidos en el naufragio este miércoles de un barco frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según informaron medios italianos.

El naufragio se produjo aproximadamente a 22,5 kilómetros al sur de la isla y se recuperaron 20 cadáveres, explicó en sus redes el periodista especializado en temas migratorios Sergio Scandura, de Radio Radicale. Según la cadena RaiRadio1, habría entre 12 y 17 desaparecidos, mientras que 60 supervivientes fueros llevados a tierra firme. A bordo de la embarcación viajaban 97 personas.

"Profunda angustia por el enésimo naufragio frente a las costas de Lampedusa, donde ahora ACNUR está prestando asistencia a los supervivientes. Se habrían encontrado 20 cadáveres y habría otros tantos desaparecidos. Hasta hoy, son 675 los muertos desde principios de año en el Mediterráneo central. Reforzar las vías legales", confirmó en sus redes la sección italiana de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

Alarma de las autoridades

El diario 'La Repubblica' informó de que la embarcación fue avistada a las 11.15 horas por un helicóptero de la Guardia de Finanza que patrullaba esa zona marítima que lanzó una alarma y una lancha patrullera de la Guardia Costera, otra de la Guardia di Finanza y una tercera embarcación de Frontex acudieron al lugar para prestar primeros auxilios.

Las lanchas encontraron la embarcación, que zarpó del norte de Libia hace unos días, volcada con todos los migrantes en el mar .

Los migrantes que intentan llegar a Italia por Lampedusa desde el norte de África suelen hacer la travesía en barcos sobrecargados o con vías de agua a través de la ruta marítima del Mediterráneo central, especialmente peligrosa. "Ha habido 675 muertos desde principios de año en el Mediterráneo central", escribió Filippo Ungaro, portavoz de ACNUR, en X, donde pidió "reforzar las vías legales" para la inmigración.

Según el Gobierno italiano, 38.263 migrantes llegaron a Italia este año por vía marítima.