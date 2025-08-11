Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington alegando una emergencia criminal inexistente

El presidente Donald Trump ha anunciado que asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington y desplegará a la Guardia Nacional en la capital de EEUU, alegando un aumento de la criminalidad. Los datos oficiales contradicen ese diagnóstico: la tasa de delitos violentos fue la más baja en tres décadas en 2024, último año del que hay registro, y en lo que va de 2025 ha caído otro 26%, según la Policía Metropolitana.

Trump se ampara en una disposición de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia que le permite asumir el mando de la policía en “condiciones especiales de carácter urgente”. De acuerdo con la normativa, la intervención presidencial expira al término de la emergencia, 30 días después de su inicio o cuando el Congreso apruebe una ley que la dé por finalizada, lo que ocurra antes.

Por el momento, el presidente ha advertido de que desplegará a 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington y que añadirá más si es necesario. En paralelo, el Departamento de Defensa confirmó que se prepara la activación de varios cientos de efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para reforzar a las fuerzas policiales locales. La Casa Blanca planea además reasignar temporalmente a 120 agentes del FBI en Washington para labores de patrullaje nocturno, como parte de la ofensiva de seguridad anunciada por el presidente.

De foto viral a amenaza nacional

Las amenazas de Trump de tomar el control de la capital se intensificaron tras la agresión e intento de robo de automóvil a un ingeniero de software de 19 años y miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), del que estaba a cargo el antiguo aliado presidencial, Elon Musk. El presidente compartió su fotografía en redes sociales y advirtió: “Si Washington D.C. no se pone las pilas, y rápido, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad”.

Este despliegue sigue a otros ordenados por Trump. El pasado verano, envió casi 5.000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles para contener protestas contra redadas migratorias y proteger a los agentes federales que las ejecutaban. En su primer mandato, en el verano de 2020, Trump ya movilizó a 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y a fuerzas federales para reprimir las manifestaciones pacíficas del movimiento Black Lives Matter que abogaban por la justicia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.

Contra inmigrantes y personas sin hogar

Trump anunció que Washington dejará de ser “un santuario” para inmigrantes indocumentados y sostiene que su tasa de homicidios supera la de “algunos de los peores lugares del mundo”. Aunque la violencia armada y la delincuencia juvenil son problemas persistentes, las cifras muestran una tendencia a la baja. El presidente también ha afirmado que su administración ha comenzado a retirar a las personas sin hogar de los campamentos instalados en los parques de la ciudad, aunque no ha especificado a dónde los va a trasladar.

La ciudad ha tenido dificultades en los últimos años debido a que el sistema de refugios ha llegado al límite de su capacidad, y también con actos criminales, aunque los dos problemas no siempre van de la mano. Aun así, el presidente describe la capital como “tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas de jóvenes salvajes, drogadictos y personas sin hogar”. Sus últimos movimientos —asumir el control de la policía y desplegar a la Guardia Nacional— apuntan a que avanza en esa dirección.

"Si nuestra capital está sucia, todo nuestro país está sucio", ha concluido el presidente Trump, dirigiéndose a los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca. Así, pone de manifiesto cómo la capital estadounidense se ha convertido en una suerte de laboratorio para demostrar cómo la mano dura trumpista puede acabar con los que viven en los márgenes de la sociedad.