Administración Trump
Los militares elevaron el nivel del agua de un río en Ohio para vigilar el paseo en barco de la familia de JD Vance
El servicio secreto planteó que las embarcaciones que utiliza la agencia para la seguridad están motorizadas y necesitan aguas más profundas para operar
Redacción
Ingenieros militares elevaron el nivel de un río en Ohio para que el servicio secreto pudiera brindar seguridad al vicepresidente J.D. Vance durante un paseo familiar en barco, informaron funcionarios de la agencia al diario 'The New York Times'.
Taylor Van Kirk, portavoz del vicepresidente, afirmó que el mandatario desconocía la solicitud de alterar el caudal del río Little Miami el 2 de agosto. Los Vance realizaron la excursión en barco el día del 41.º cumpleaños del vicepresidente. "El servicio secreto a menudo emplea medidas de protección sin el conocimiento del vicepresidente ni de su personal, como ocurrió el fin de semana pasado", añadió.
Los demócratas de Ohio criticaron el viaje después de que el diario británico 'The Guardian' informara que se elevaron los niveles del río para ello. Anthony Guglielmi, portavoz del servicio aecreto, declaró que, por razones de seguridad, la agencia solicitó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU que aumentara temporalmente el caudal del lago Caesar Creek, que está conectado con el río. Guglielmi argumentó que las embarcaciones que utiliza el servicio secreto para seguridad o evacuaciones de emergencia suelen estar motorizadas y necesitan aguas más profundas para operar. Embarcaciones más pequeñas, como las que utilizaban los Vance, como kayaks y canoas, pueden operar en aguas menos profundas.
Misión de reconocimiento
Guglielmi también afirmó que el servicio y las autoridades locales de seguridad pública realizaron una misión de reconocimiento antes de la excursión. Durante ese tiempo, una de las embarcaciones de seguridad pública local encalló, lo que indicaba que el nivel del agua era demasiado bajo para esa embarcación.
En 1999, durante su campaña presidencial, el vicepresidente Al Gore enfrentó duras críticas después de que una empresa local de servicios públicos vertiera millones de galones de agua en el río Connecticut, afectado por la sequía, para evitar que embarcación presidencial encallara.
