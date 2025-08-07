La UE confía en que Estados Unidos respete el acuerdo comercial a pesar de las amenazas de Trump

La Comisión Europea confía en que Estados Unidos respetará los términos del acuerdo alcanzado por la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente Donald Trump, durante una reunión en Escocia hace tres semanas, a pesar de que el republicano haya amenazado a la Unión Europea (UE) con aranceles del 35% si no cumple su parte del trato.

"No tenemos por qué poner en duda los compromisos. Tenemos un pacto, tenemos un acuerdo político, que se está implementando paso a paso. En eso estamos. El resto son puras especulaciones", ha dicho este jueves la portavoz Arianna Podestà, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. Pero ese acuerdo sigue sin cerrarse.

Este jueves, el arancel del 15% a las exportaciones ha entrado en vigor. De momento, esa es la única parte del trato entre Von der Leyen y Trump que se ha hecho efectiva. Todos lo demás, desde los paquetes de inversión y compras de empresas europeas en Estados Unidos, hasta las excepciones a productos concretos, dependen del acuerdo final.

La amenaza

El pasado martes, en una entrevista con CNBC, Trump aseguró que impondría un arancel del 35% si la UE no invertía 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense. El presidente aseguró que ese era el precio que pagaba el bloque por lograr una rebaja arancelaria. "Esos compromisos no son vinculantes en absoluto", ha dicho el portavoz de política comercial del Ejecutivo comunitario, Olof Gill.

"La Comisión no tiene la facultad, ni la buscaría jamás, de imponer algo así", ha añadido. "Hemos sido muy claros sobre los compromisos que hemos adquirido y los que no, en el marco de nuestro acuerdo con EEUU", ha dicho Gill. El irlandés asegura que la Comisión se ha limitado a transmitir la intención de las empresas europeas de aumentar el gasto en energía y la inversión en el país.

Excepciones

Que el acuerdo, tres semanas después, no se haya puesto por escrito ha dado lugar a interpretaciones diversas a ambos lados del Atlántico. De momento, lo único que se ha hecho efectivo es el arancel máximo del 15% a las exportaciones europeas. Pero no hay ni rastro aún de las excepciones que arrancó Bruselas.

"EEUU se ha comprometido con la UE a que el límite arancelario general del 15% incluirá las exportaciones de productos farmacéuticos, automóviles y semiconductores de la UE, y esperamos que se implemente ese compromiso lo antes posible", ha asegurado Gill. El mundo está pendiente de las tasas aduaneras precisamente a la industria farmacéutica, que podrían llegar al 250%, y a los microchips.

"Las primeras órdenes ejecutivas llegaron hace una semana, no tenemos dudas de que las demás llegarán pronto", ha añadido Podestà. La UE busca además en paralelo concesiones en otros sectores clave para la economía europea, como el vino, que una alta fuente comunitaria reconocía esta semana que podrían tardar aún en llegar.

La declaración

La Comisión mantiene su defensa del acuerdo político pactado entre presidentes. El portavoz de comercio del Ejecutivo insiste en que las partes están trabajando "para estabilizar el texto de una declaración conjunta". Esa declaración debe servir para poner negro sobre blanco los detalles del pacto y acabar con la incertidumbre.

Sin embargo, la pelota, como siempre, está del lado de Washington. "En esencia, la gran mayoría está acordada y, desde nuestro punto de vista, hemos dejado muy claro dónde podemos y dónde no podemos ir", ha dicho Gill. "Ahora esperamos que nuestros homólogos estadounidenses hagan lo mismo". Bruselas se centra, de momento, en los aspectos "positivos" de la negociación. Pero no renuncia a reactivar las contramedidas si fuera necesario.