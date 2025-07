Contrariamente a lo que sucede en la vecina y agresora Rusia, Ucrania y sus autoridades acaban de demostrar al mundo que son sensibles a la presión popular. Tras varios días de movilizaciones populares y críticas de los aliados occidentales, el presidente Volodímir Zelenski ha retirado el proyecto de ley que concedía poderes sobre las dos agencias anticorrupción a la figura del fiscal general, nombrado por la jefatura del Estado y lo ha sustituido por otro. "Es el resultado logrado por los sensacionales ucranianos que le demostraron al Gobierno que no permitirán que se destruya su futuro europeo", ha escrito en la red social el Centro contra la Corrupción, que había emitido duras críticas contra el presidente, acusándole de tendencias autoritarias.

Tanto la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) como la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), las agencias anticorrupción concernidas, como los aliados occidentales han dado la bienvenida a los cambios en el texto legal. La UE, Alemania y el Reino Unido han dado su visto bueno para dar asistencia al texto legal a la contrarreforma. El texto legal enmendado ofrece "garantías plenas de independencia a las agencias anticorrupción" y "opciones para verificar que cualquier interferencia rusa podrá ser verificada", ha subrayado el presidente. Entre ellas, la obligación de que todos los empleados se sometan a pruebas de polígrafo para atajar cualquier tentativa maligna de infiltración por parte de Rusia. Fue precisamente las detenciones de detectives y empleados de alto nivel acusados de cooperar con el enemigo lo que empujó a las autoridades de Kiev a acometer dicha reforma legal.

No obstante, los patrocinadores de las protestas aún no cantan victoria. "La mayoría parlamentaria de Zelenski no quiere realizar la convocatoria y que se vote pronto la ley. Dicen que estamos en vacaciones, en el receso de verano. Una sola semana de retraso puede suponer la destrucción de decenas de casos", se lee en el mensaje del Centro contra la Corrupción.